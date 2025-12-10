Viralna fotografija izazvala pomutnju: Razriješen misterij porotnice sa suđenja P. Diddyju

Novi dokumentarac o P. Diddyju "Sean Combs: The Reckoning" pod povećalo javnosti doveo je jednu članicu porote optuživši je za pristranost.

Suđenje osramoćenom glazbenom mogulu Seanu P. Diddyju Combsu obilježilo je 2025. godinu. Unatoč i više nego eksplicitnim snimkama i materijalima, porota od 12-ero ljudi zaključila je kako 56-godišnji Combs nije kriv za reketarenje i trgovinu ljudima u slučaju bivših djevojaka Cassie Venture i "Jane Doe", no zato jest za organizaciju transporta za prostituciju, zbog čega je dobio 50 mjeseci zatvora.

Sol na Combsovu ranu došla je 2. prosinca kada je Netflix objavio dokumentarnu seriju "Sean Combs: The Reckoning", čiji je jedan od izvršnih producenata Combsov suparnik 50 Cent, u kojem se insinuira da je Combs sudjelovao u orgijama još od ranih dana te da je naredio ubojstva TuPaca Shakura i Notoriousa B.I.G.-a, poznatog i kao Biggie. Jedna od sudionica dokumentarca bila je i porotnica broj 160, za koju su društvene mreže vrlo brzo shvatile kako je riječ o velikoj i pristranoj obožavateljici.

Galerija 3 3 3 3 3

P. Diddy - 6 Foto: Profimedia

P. Diddy - 7 Foto: Profimedia

Nedugo nakon objave dokumentarca internet je preplavila fotografija Combsa u društvu žene za koju su mnogi vjerovali da je porotnica broj 160, no sada je potvrđeno: žena na fotografiji nije porotnica.

P. Diddy - 3 Foto: Profimedia

P. Diddy - 8 Foto: Profimedia

Fotografija, stara više godina, ponovno je isplivala nakon što su se u dokumentarcu pojavila dva člana porote koja su objasnila kako su donijeli kontroverznu presudu. Mnogi gledatelji uvjerili su se da je žena na fotografiji upravo porotnica 160, što je izazvalo lavinu optužbi da je lagala kada je rekla da nije bila Diddyjeva obožavateljica.

A viral photo just dropped Juror 160 spotted with Diddy.



So much for “never being a fan.” 🫣

No wonder she was so hyped in the doc.



This changes everything. And trust me, we’re just getting started. 👀 🤣👊🏽 pic.twitter.com/cDNdhWv8s2 — ℂ𝕣𝕪𝕡𝕥𝕠𝔼𝕞𝕡𝕣𝕖𝕤𝕤🤍 (@CryptoEmpressX) December 7, 2025

Somebody on Tik Tok found a pic of Diddy and that one juror (#160 ?) from Sean Combs The Reckoning doc 👀 is it really her tho … or is it AI? If that’s her this is a problem. 😤 pic.twitter.com/Dems8lF31B — Trillion Dollar Goddess💫 (@GoddessDawn3) December 6, 2025

Pogledaji ovo Celebrity Kako danas izgleda "Vatra na ledu"? Napunila je 60, a nekad su se divili njezinoj ljepoti

Međutim, ubrzo se javila prava žena s fotografije, koja je na X-u zaustavila spekulacije s "Nisam porotnica. Wow."

Zašto je ova fotografija postala viralna? U dokumentarcu je porotnica 160 priznala da je odrasla uz glazbu koju je Combs producirao, od Biggieja do grupe 112, ali je naglasila da nikada nije bila njegova osobna obožavateljica. Međutim, gledatelje je zasmetalo kada je spomenula reality show "Making the Band", što su mnogi shvatili kao dokaz da je ipak obožavateljica.

That’s me. And I’m not the juror. — 🔥 🏠 with a Y 🏠 🔥 (@wyntermitchell) December 8, 2025

P. Diddy - 8 Foto: Profimedia

"Ona: nisam fan. Također ona: gledam Making the Band", "Davala je totalne fan vibes", "Čuješ u glasu da je opsjednuta!", "Članica 160 izmjenjivala je poglede s Diddyjem i pomislila da su prijatelji", "Porotnica 160 prešla je od 'nije pokušavao utjecati na nas' do 'ako je želio našu naklonost, pogledao bi prema nama ovako'", "Kad poslušaš porotnika 75 i porotnicu 160, jasno ti je zašto je Diddyjeva kazna bila tako blaga. Jedna je obožavateljica, a drugi dolazi iz jedne od najgorih mizoginih kultura", "Porotnike 75 i 160 treba dobro išamarati! A ova blesava cura definitivno je bila obožavateljica, smh… ovaj svijet stvarno mrzi žene", "Porotnici nisu uspjeli 'pročitati situaciju' na Diddyjevu suđenju. Pogotovo porotnica 160. Doslovno, jebote. Dokumentarac Sean Combs: The Reckoning prikazao ju je potpuno izgubljenu… što je i bila", napisali su oni koji su imali priliku pogledati seriju.

Listening to Juror 75 and Jury 160, you see why Diddy’s sentence was so light. A fan girl and a man from one of the worst misogynistic cultures around. — UnsaintedCuster (@LGreyOcho) December 4, 2025

Juror 75 and 160 need their ass beat! And this silly ass girl was def a fan smh the world really hates women pic.twitter.com/RmzbBWQdcw — her. (@Seat_Amyrlin_) December 6, 2025

Juror 160 was making goo-goo eyes at Diddy and thought they were friends.#SeanCombsTheReckoning pic.twitter.com/Ph9KwatXsY — __ClutchingMyPearls__ 🇵🇸 (@BrazenB0t) December 4, 2025

Juror 160 went from "he wasn't trying to sway us" to "if he wanted approval from us, he would look over like"



girl go to jail & hell #TheReckoning pic.twitter.com/DjAqMLcOtl — to be respected, not received (@SunniSaidIt) December 7, 2025

Iako je misterij fotografije riješen, rasprava o poroti i kontroverznom suđenju i dalje se ne stišava, a Netflixova serija, koja detaljno istražuje uspon i pad nekad najmoćnijeg čovjeka u glazbenoj industriji, samo je dodatno potaknula interes javnosti. S druge strane, Combs se paralelno suočava s više od 50 civilnih tužbi za seksualno zlostavljanje.

Što je sve pronađeno u njegovoj kući tijekom pretresa, pogledajte OVDJE.

Ipak, ni u zatvoru ne može proći bez problema, o čemu više pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Baklje i aplauzi! Pogledajte kako su mještani dočekali našu misicu u rodnom Paljuvu

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Za ekipu slabijeg srca - oprez!" Gomila reakcija na Severinine fotke iz muškog toaleta

Pogledaji ovo Celebrity Majka Meghan Markle živi sasvim običnim životom što dalje od holivudskog glamura

Pogledaji ovo Celebrity Svi se dive njenom talentu: Zvijezdu Kumova na posljednjem nastupu ponijeli osjećaji