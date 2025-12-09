Baklje i aplauzi! Pogledajte kako su mještani dočekali našu misicu u rodnom Paljuvu

Laura Gnjatović vratila se u rodni Paljuv nakon uspjeha na Miss Universe, gdje su je dočekali bakljama, pljeskom i buketima.

Rodno mjesto Laure Gnjatović, maleno naselje Paljuv u Zadarskoj županiji, priredilo je srdačan i emotivan doček hrvatskoj misici koja se nedavno vratila iz Španjolske.

Kako prenosi portal 023 Zadar, mještani, prijatelji i obitelj okupili su se kako bi pozdravili Lauru uz baklje, cvijeće i pljesak. Bila je vidno ganuta, a dok je primala bukete, kroz smijeh je rekla: "Ajme, hvala vam... Pa ljudi, jesam ja pobijedila ili što?"

Pogledaji ovo Celebrity Tajči nam je otkrila koju odluku nije lako donijela: ''Kasnije vidimo koliko su bile ključne''

Laura je krajem studenog prvo sletjela u Zagreb, gdje su je dočekali najbliži. Kada je ugledala roditelje, majku i oca, uslijedio je snažan zagrljaj. Vladimir i Marija Kraljević ponijeli su joj cvijeće, a Laura je priznala da nije očekivala toliku podršku: "Ajme, hvala vam", ponavljala je iznova.

Laura Gnjatović Foto: Screenshot/Instagram

Laura Gnjatović Foto: Screenshot/Instagram

Nakon kraćeg boravka u Zagrebu, otputovala je na zasluženi odmor u Španjolsku, no sada se vratila kući, gdje su je dočekali raširenih ruku.

Pogledaji ovo Celebrity Ova fotografija je dokaz da se Diletta Leotta itekako dobro oznoji za besprijekornu liniju!

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Screenshot

Podsjetimo, na ovogodišnjem izboru za Miss Universe Laura se plasirala među 30 najboljih.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Galerija 26 26 26 26 26

Misica Laura na prvom eventu poslije povratka sa svjetskog izbora, sve je zasjenila svojom pojavom!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Prvi put se pojavio na crvenom tepihu sa slavnom majkom

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zavirite u dom srpskog miljenika u Moskvi, nešto je posebno iznenadilo pratitelje

Pogledaji ovo Zanimljivosti Samo pravi fanovi znaju tko pjeva ove božićne klasike!