Laura Gnjatović iskreno: ''Samo ću reći da sam jako razočarana u top 5 izbor, ali dobro''

Titulu Miss Universe 2025. odnijela je Meksikanda Fatima Bosch, a naša Laura Gnjatović uspjela se plasirati u 30 najljepših.

Kolika je moć televizije, najbolje svjedoči i jučerašnje finale izbora za Miss Universe svijeta. Procjenjuje se da prijenos ovog izbora godišnje gleda 500 milijuna ljudi u 190 zemalja. Naša Laura Gnjatović uspjela se plasirati među top 30 najljepših, no dalje se, nažalost, nije išlo.



''Ljudi dragi ostvarili smo plasman. Znači nemate pojma koliko sam sretna. Nismo se plasirali dalje nema veze. Top 30. Svi znaju tko je Hrvatska. Vjerujte mi, znači vjerujte mi. Dobila sam već šest i po milijuna poruka. Preponosna sam, presretna sam. Ja se iskreno kod vas u moju državu vraćam kao najveća pobjednica ikad'', rekla je Laura nakon finala.

Laura je tijekom priprema plijenila pozornost svojom visinom, osmijehom i zaraznom energijom. Mnogi su je vidjeli među prve tri. No bez obzira na sve, itekako ima razloga za ponos.



''Nažalost nije išlo u TOP 12. Malo sam tužna zbog toga, ne dira me puno jer znam da je ovaj plasman pokazao da se moja ustrajnost i upornost u svemu ovome isplatila i da sam pokazala da se mogu malo izdignut iznad svega, iznad svih tih stvari koje su me sputavale. U svakom slučaju puno sam vam zahvalna na svemu, ali svemu što ste mi dali. Jer ja mislim da nije bilo vas, ne bih ja primirisala ovih top 30, tako da hvala vam do neba, na svakom glasu, ma na svemu. Odradili ste ogroman posao. Ogromnu ulogu'', govori Laura.

Titulu Miss Universe 2025. odnijela je Meksikanda Fatima Bosch. A njezin put do titule nije bio lak. Od teškog djetinjstva, obilježenog vršnjačkim nasiljem zbog disleksije i ADHD-a do javnog poniženja od direktora natjecanja na samom okupljanju.



''Samo ću reći da sam jako razočarana u top 5 izbor, smatram da to nije tako trebalo biti ali dobro neću ulaziti uopće u to. Nisam sudac, tko sam ja da sudim. Presudilo se i meni na kraju dana. Tako da sad smo tu svrstane, di smo stavljene i to nam je to. Nema dalje. Zapravo ima dalje, idemo dalje i vidimo se uskoro'', poručila je Laura.

Lauru je u Tajland došla iznenaditi i sestra. A nakon izbora sada će ondje napokon moći i uživati.

