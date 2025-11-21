"Hvala mojoj Hrvatskoj!" Naša misica skupila sve utiske u emotivan tekst koji je objavila

Laura Gnjatović se emotivno oprostila od pozornice Miss Universe zahvalna na svemu što je doživjela.

Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., ušla je među 30 najboljih natjecateljica, a na društvenim je mrežama sada podijelila svoje utiske.

"Još uvijek primam sve u sebe... Stajati na pozornici Miss Universe i dozivati HRVATSKUAAAAAAAAAAAA svim srcem je trenutak koji nikad neću zaboraviti.

Dostizanje prvih 30 među toliko nevjerojatnih žena čini se kao pravi blagoslov, u osnovi jedno od onih životnih poglavlja koje znate da ćete nositi sa sobom zauvijek. Zahvalna sam Bogu na snazi, miru i vodstvu tijekom cijelog ovog putovanja.

Hvala mojoj Hrvatskoj, mojoj obitelji, prijateljima i svima koji su me podržavali od prvog dana. Vaše poruke, vaša vjera u mene, vaša ljubav, ma sve sam osjećala, i stvarno ste mi bili snaga i motivacija.

Ovo iskustvo je bilo lijepo, intenzivno i nezaboravno. I idem kući punog srca", napisala je emotivna Laura.

