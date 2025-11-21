Preslatke fotke: Naša plesačica pozirala s nedavno rođenom kćerkicom

Valentina Walme ponovno je raznježila svoje pratitelje emotivnim prizorom iz svakodnevice, ovjekovječenim u nježnom zagrljaju s kćerkicom Lily.

Valentina Walme posljednjih je tjedana potpuno posvećena najljepšoj životnoj ulozi – onoj majke.

Na fotografijama koje su podijeljene s nama prikazan je dirljiv trenutak nježne bliskosti između mame i njezine kćerkice Lily, prizor koji odiše toplinom, mirom i iskrenom ljubavlju.

U opuštenoj kućnoj atmosferi Valentina nježno drži svoju djevojčicu u naručju dok se malena Lily spokojno odmara uz majčino srce. Odjevena u preslatku pidžamicu s motivima Minnie Mouse djevojčica izgleda poput pravog malog anđela dok je mama nježno grli i ljubi po glavi.

''Ma koja mrvica mala'', ''Moje cure'', ''Kako vas je lipo vidit'', pišu joj u komentarima.

Walme je rodila početkom listopada, a otad ne prestaje dijeliti nježne trenutke sa svojom mezimicom.

Nedavno je prizorima sve raznježio i njen suprug, naš glumac Marko Petrić, koji je plesao s kćerkicom u naručju. Video pogledajte OVDJE.

