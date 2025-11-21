Ovo se dugo čekalo: Jakov Jozinović objavio svoju prvu pjesmu, pogledajte spot!

Nakon viralnih interpretacija i goleme podrške publike Jakov napokon predstavlja pjesmu koja otkriva njegov najintimniji glazbeni izraz i najzreliji emocionalni trenutak.

Regionalna glazbena scena upravo je dobila trenutak koji će se pamtiti. Jakov Jozinović, vokal koji je u posljednjih godinu dana postao jedno od najprepoznatljivijih mladih imena na ovim prostorima, predstavlja svoj prvi autorski singl ''Polje ruža'', pjesmu koju je publika čekala s neviđenim nestrpljenjem. Nakon što su njegove interpretacije skupljale milijune pregleda i postajale viralne u tren oka, napokon dolazi ono što svi žele: Jakov u svojoj najosobnijoj, najiskrenijoj i najmoćnijoj verziji do sada.

Stvoren u suradnji s vrhunskim timom – Matijom Cvekom (tekst i glazba) te Filipom Vincekom i Markom Palametom (aranžman i produkcija) – "Polje ruža" nosi sav emocionalni naboj, vokalnu eleganciju i glazbenu zrelost zbog kojih je Jakov u rekordnom roku postao jedno od najvećih novih imena. Ovo nije samo singl. Ovo je izjava. Početak zvuka koji će obilježiti njegovo umjetničko putovanje.

Jakov Jozinović - 6 Foto: PR/Danko Šimunović

Jakov Jozinović - 4 Foto: PR/Danko Šimunović

Jakov ne skriva koliko mu pjesma znači:

''Ova je pjesma za mene veliki iskorak jer prvi put dijelim nešto što je u potpunosti moje. 'Polje ruža' nosi emociju i iskustvo koje sam dugo čuvao. Publika me vodi od prvog dana i osjećam veliku zahvalnost –vjerujem da će osjetiti iskrenost koju smo utkali u svaki detalj.''

Jakov Jozinović - 1 Foto: PR/Danko Šimunović

Singl prati vizual koji dodatno pojačava emociju pjesme. Spot, sniman u Zagrebu pod redateljskom palicom Danka Šimunovića i Pave Eleza, minimalistički je, ali iznimno snažan. Svaki kadar, svaka boja i svaki pokret dizajnirani su da naglase ono najvažnije – priču koju Jakov prvi put iznosi do kraja, bez filtera i bez kompromisa.

Jakov Jozinović - 3 Foto: PR/Danko Šimunović

Objavom prvog singla Jakov ulazi u najveće razdoblje svoje karijere do sada. U tijeku su pripreme za prvu regionalnu turneju, a nekoliko novih projekata već je na putu. Ako je "Polje ruža" uvod, onda ono što slijedi obećava biti glazbena eksplozija.

Pjesma ''Polje ruža'' dostupna je na svim streaming-servisima.

