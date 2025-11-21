Misica Laura pokazala koju je pjesmu slušala prije nego što je pokorila pistu svjetskog izbora!

Hrvatska Miss Universe predstavnica Laura Gnjatović ponovno je privukla pozornost pratitelja objavama s glamuroznog finala izbora.
Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., ušla je među 30 najboljih natjecateljica, a na društvenim je mrežama pokazala djelić atmosfere s velike finalne večeri.
Na Instagram Storyju otkrila je zanimljiv detalj – pjesmu koju je slušala dok se pripremala za izlazak na pozornicu. Riječ je o pjesmi ''Vino noći'' u izvedbi Nene Belana.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske na Instagramu Foto: Instagram
''Mogu li sa slušalicama na stage, pliiiz?" napisala je uz snimku zaslona svog mobitela, na kojoj se vidi da su slušalice bile pojačane do kraja.
Nakon izbora obratila se pratiteljima na društvenim mrežama, što je poručila pogledajte OVDJE.
Laura Gnjatović - 4 Foto: Instagram Screenshot
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp
Tko je nova Miss Universe? Iza Meksikanke je ogroman skandal s početka izbora, više o njoj pročitajte OVDJE.
Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp
Hrvati razočarani plasmanom naše Laure, komentare pogledajte OVDJE.
