Tko je nova Miss Universe? Iza nje je ogroman skandal s početka izbora

Titulu za Miss Universe 2025. godine osvojila je Meksikanka Fatima Bosch.

Nova Miss Universe za 2025. godinu je Miss Meksika Fatima Bosch.

Pobjedu je odnijela u uskom izboru s još četiri države. Prva pratilja je Miss Tajlanda, druga pratilja je Miss Venezuele, treća Miss Filipina, a četvrta pratilja je Obala Bjelokosti.

Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Tko je Fatima Bosch?

Fatima Bosch je 25-godišnja meksička manekenka i kraljica ljepote iz Tabasca. U svijet natjecanja ljepote ušla je 2018., a titulu Miss Universe Meksika 2025. osvojila je nakon pobjede na izboru Miss Universe Tabasco. Studirala je modni dizajn na Universidad Iberoamericana u Meksiku.

Često je govorila o tome kako se u školi suočavala s maltretiranjem zbog disleksije i poremećaja hiperaktivnosti odraslih, piše Gulf News.

Njen nastup na ovogodišnjem izboru odmah na početku obilježio je skandal.

Naime, Fatima je napustila pripreme jer ju je jedan od direktora organizacije javno prozvao.

Tajlandski poduzetnik Nawat Itsaragrisil prozvao je Bosch zbog navodnog neispunjavanja promotivnih obveza. Dok je pokušavala objasniti situaciju, Itsaragrisil ju je prekinuo, nazvao "glupom" i na kraju zatražio od osiguranja da je udalji s događaja.

Skandal na Miss Universe - 1 Foto: TikTok

"Meksiko, gdje si?", upitao je nakon što je nekoliko minuta prozivao neodređenu natjecateljicu. Kada je Bosch ustala, nastavio je: "Čuo sam da se niste složili objavljivati sve o Tajlandu. Je li to istina?" U jednom trenutku je poručio natjecateljicama: "Ako slijedite naredbe svog nacionalnog direktora, onda ste glupe."

Bosch mu je uzvratila: "Ne poštujete me kao ženu", nakon čega je on pozvao osiguranje, što je izazvalo glasno negodovanje i uzvike "ne" od strane ostalih natjecateljica.

Na snimkama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako su neke misice, uključujući i prošlogodišnju Miss Universe, Dankinju Victoriju Kjær Theilvig, napustile događaj u znak protesta.

Više pogledajte OVDJE.

Skandal na Miss Universe - 3 Foto: TikTok

Skandal na Miss Universe - 5 Foto: TikTok

Skandal na Miss Universe - 4 Foto: TikTok

Organizacija je istog dana objavila video u kojem je predsjednik Raúl Rocha Cantú oštro osudio Itsaragrisilove "zlonamjerne postupke" prema Bosch.

"Želim jasno izraziti svoje veliko ogorčenje prema Nawatu zbog javnog napada koji je počinio protiv Fátime Bosch", rekao je Cantú, dodavši da ju je Itsaragrisil "ponizio, vrijeđao i pokazao nedostatak poštovanja, uz ozbiljno zlostavljanje pozivanjem osiguranja kako bi zastrašio bespomoćnu ženu, pokušavajući je ušutkati i isključiti".

Podršku joj je uputila i meksička organizacija izbora. "Ono što se danas dogodilo s Fátimom u Tajlandu je neprihvatljivo. Nijedna žena, ni pod kojim okolnostima, ne zaslužuje da je se vrijeđa ili ponižava."

Itsaragrisil se kasnije javno ispričao putem TikTok prijenosa uživo.

"Želim se ispričati svima. Ako se netko nije osjećao ugodno ili je bio povrijeđen, žao mi je. Nisam imao pojma koliko će velik ovaj problem postati", izjavio je Itsaragrisil na konferenciji za novinare, a kasnije se ispričao i pred natjecateljicama na natjecanju za izbor večernje haljine.

Meksikanka se potom vratila u natjecanje.

"Vratili smo djevojku iz Meksika u natjecanje. Ona je trebala biti izbačena, ali smo se izborile da je vratimo i da stanemo na kraj toj nepravdi. Ovo ostalo što se događalo, ja nemam blage veze zato što smo mi cure zaokupirane našim osobnim rastom i rasprostranjivanjem imena naše zemlje, generalno, tako da nisam uspjela ni popratiti što se događalo dalje. Meni je bitno da je cura vraćena na svoje mjesto i da je sve prošlo korektno", otkrila je naša predstavnica Laura Gnjatović o skandalu za Dnevnik Nove TV.

Miss Meksika Foto: Afp

Miss Universe Meksika Foto: Afp

