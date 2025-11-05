Skandal na izboru za Miss Universe! Natjecateljice napustile sastanak nakon vrijeđanja jedne od misica

Natjecateljice izbora za Miss Universe demonstrativno su izašle sa sastanka nakon što je jedan od izvršnih direktora uvrijedio meksičku predstavnicu Fatimu Bosch.

Iako su se predstavnice tek okupile u dalekom Tajlandu, izbor za Miss Universe trese ozbiljan skandal.

Natjecateljice izbora za Miss Universe napustile su sastanak u znak prosvjeda protiv jednog od izvršnih direktora, koji je nazvao jednu natjecateljicu “glupačom” i naredio njezino udaljavanje, što je sve snimljeno kamerom.

#FatimaBosh #MissUniverseMexico #BreakingNews #MissUniverseThailand ♬ son original - Satisfying @vid_satisf DERNIÈRES NOUVELLES | MISS UNIVERS 2025 Ce que personne n’attendait vient de se produire en Thaïlande. M. Nawat Itsaragrisil, directeur de Miss Grand International, a publiquement attaqué Fatima Bosh et l’organisation de Miss Univers Mexique, provoquant une forte controverse lors de la cérémonie d’imposition des écharpes. Face à la tension grandissante, Nawat a décidé de se retirer de l’événement, tandis que plusieurs candidates ont quitté la cérémonie, en désaccord avec ce qui venait de se passer. Comme si cela ne suffisait pas, l’actuelle Miss Univers, Victoria, aurait également exprimé son mécontentement, laissant entendre que la situation était totalement hors de contrôle. Les réseaux sociaux explosent de réactions, et le public réclame une réponse officielle des organisations concernées. @nacré #MissUniverse2025

Nawat Itsaragrisil, izvršni direktor Miss Universe organizacije, javno je ponizio Miss Meksika, Fátimu Bosch, pred ostalim natjecateljicama, optužujući je da "nema poštovanja" jer nije sudjelovala u snimanju za društvene mreže.

Tajlandski biznismen Itsaragrisil koji nadzire natjecanje u svojoj zemlji, obratio se okupljenim kandidatkinjama tijekom ceremonije dodjele lenta i oštro ih ispitivao zašto neke nisu sudjelovale u promotivnom snimanju. Prema prijenosu uživo koji je emitirala Miss Universe Thailand na Facebooku, njegova je tirada šokirala prisutne.

Skandal na Miss Universe - 1 Foto: TikTok

Skandal na Miss Universe - 5 Foto: TikTok

Umjesto da pozdravi natjecateljice i objasni tijek događaja, Itsaragrisil je počeo napadati Bosch, optužujući je da ne poštuje pravila i odbija surađivati s tajlandskim timom. Zatim je zatražio od Bosch da ustane i objasni izostanak.

"Meksiko, gdje si? Čuo sam da ne želiš podržavati sve što ima veze s Tajlandom, je li to istina?", izjavio je Itsaragrisil. Bosch je pokušala odgovoriti, no napetost je rasla, a nakon nekoliko minuta prepucavanja, Itsaragrisil ju je nazvao "dummy" (glupačom), što je izazvalo revolt među ostalim natjecateljicama.

Skandal na Miss Universe - 2 Foto: TikTok

Victoria Kjær Theilvig - 2 Foto: Profimedia

"I dalje razgovaram sa svima, zašto si ustala i pričaš sa mnom?", upitao je, na što mu je Bosch odvratila: "Zato što imam glas. Ne poštuješ me kao ženu."

Nakon što nije uspio utišati Bosch, pozvao je osiguranje da je izbaci iz prostorije. To je izazvalo masovni izlazak više od deset natjecateljica, uključujući i aktualnu Miss Universe Victoriju Kjær Theilvig, koje su napustile prostoriju u znak solidarnosti.

"To nije pošteno. Radim sve kako treba, nikome ne smetam, trudim se biti ljubazna, a on mi kaže da šutim", izjavila je Bosch novinarima nakon izlaska, a aktualna Miss Universe je osudila njegovo ponašanje.

"Ovo je pitanje ženskih prava. Takvo ponižavanje ne smije se tolerirati", izjavila je Theilvig, dodavši kako se neće vratiti na događaj.

Predsjednik organizacije Miss Universe Raúl Rocha Cantú kasnije je potvrdio da je Itsaragrisil "ponizio, uvrijedio i pokazao nedostatak poštovanja", te najavio da će njegova uloga biti ograničena do završetka izbora 20. studenoga. Svi koji prate ovo natjecanje reagirali su burno, tražeći smjenu Itsaragrisila i ispriku.

Incident je izazvao lavinu reakcija, a mnogi smatraju da je ovo jedan od najvećih skandala u povijesti izbora za Miss Universe.

