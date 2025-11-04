Tko je Hrvojka Kostelić-Swift? Ne znaju svi za polusestru Janice i Ivice

Ivica i Janica Kostelić imaju polusestru koja živi u Engleskoj, a Ante Kostelić dobio ju je u prvom braku.

U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana je premijera kratkometražnog filma "Freedom", koji redateljski i autorski potpisuje naš proslavljeni skijaš Ivica Kostelić.

Svi znaju za skijaške legende Ivicu i Janicu Kostelić, kao i za njihovog oca, proslavljenog trenera i stratega Antu Kostelića Gipsa. No, malo je poznato da Ante ima i najstariju kćer iz prvog braka – Hrvojku Kostelić Swift.

Ivica Kostelić sa suprugom Elin i djecom - 1 Foto: Marko Seper/Pixsell

Hrvojka živi u Velikoj Britaniji, gdje se i udala. Prezime Swift uzela je nakon udaje, a godinama gradi život daleko od medijske pažnje. Za razliku od polubrata i polusestre, nikada nije bila dio sportskog svijeta ni javne scene.

Prema pisanjima domaćih medija, Hrvojka se jedno vrijeme bavila prevođenjem i radila u dopunskoj školi u Londonu, a zatim se povukla u miran obiteljski život.

Marica i Ante Kostelić Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ante Kostelić u nekoliko je navrata govorio o svojoj najstarijoj kćeri te otkrio da ima dvoje djece – sina Felixa i kćer Katarinu.

''Janica je nedavno dobila Oskara, i to je moj peti unuk. Hrvojka, moja kći iz prvog braka, ima dvoje djece. Živi u Engleskoj i sada nosi prezime Kostelić-Swift. Djeca, Felix i Katarina, napola su Englezi, napola Hrvati. Ivica ima dva sina, a Janica je dobila sina'', izjavio je Ante Kostelić 2019. godine.

Janica i Ivica Kostelić Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Hrvojkinu majku Ante je ostavio zbog sadašnje supruge Marice, s kojom je dobio Ivicu i Janicu. Više o Marici pročitajte OVDJE.

