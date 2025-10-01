Znate li da Ivica i Janica Kostelić imaju polusestru koja živi u Engleskoj?

Ante Kostelić otac je kćeri Hrvojke Kostelić Swift koja već godinama živi u Engleskoj.

Svi znaju za skijaške legende Ivicu i Janicu Kostelić, kao i za njihovog oca, proslavljenog trenera i stratega Antu Kostelića Gipsa. No, malo je poznato da Ante ima i najstariju kćer iz prvog braka – Hrvojku Kostelić Swift.

Hrvojka živi u Velikoj Britaniji, gdje se i udala. Prezime Swift uzela je nakon udaje, a godinama gradi život daleko od medijske pažnje. Za razliku od polubrata i polusestre, nikada nije bila dio sportskog svijeta ni javne scene.

Prema pisanjima domaćih medija, Hrvojka se jedno vrijeme bavila prevođenjem i radila u dopunskoj školi u Londonu, a zatim se povukla u miran obiteljski život.

Ante Kostelić u nekoliko je navrata govorio o svojoj najstarijoj kćeri te otkrio da ima dvoje djece – sina Felixa i kćer Katarinu.

''Janica je nedavno dobila Oskara, i to je moj peti unuk. Hrvojka, moja kći iz prvog braka, ima dvoje djece. Živi u Engleskoj i sada nosi prezime Kostelić-Swift. Djeca, Felix i Katarina, napola su Englezi, napola Hrvati. Ivica ima dva sina, a Janica je dobila sina'', izjavio je Ante Kostelić 2019. godine.

Hrvojkinu majku Ante je ostavio zbog sadašnje supruge Marice, s kojom je dobio Ivicu i Janicu. Više o Marici pročitajte OVDJE.

Janica Kostelić nakon dugo vremena nedavno je snimljena u javnosti, zbog ovog je događaja napravila iznimku, a fotografije pogledajte OVDJE.

Podsjetimo, Janica je majka dvojice sinova, a o ocu djece i njenom partneru ne zna se gotovo ništa. Ipak, nedavno su osvanule fotografije Janice i muškarca za kojeg se smatra da joj je partner, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

Njen brat Ivica raznježio je pak pratitelje prizorima sa svojom djecom, pogledajte ih OVDJE.

