Glumac iz našeg hit-showa nakon vjenčanja s kolegicom ima divnu vijest!

Glumac i radijski voditelj Domagoj Nižić ulazi u uzbudljivo životno razdoblje. Nakon što je u rujnu izrekao sudbonosno "da", sada započinje i novo poglavlje u profesionalnom smislu.

Od 1. listopada pridružuje se Nini Slišković Goleš u emisiji Dobre vibracije bravo! radija, koju slušatelji mogu pratiti svakog radnog dana od 13 do 17 sati.

Ne krije uzbuđenost zbog novog radnog mjesta i priznaje da je ovo vrhunac: "Mislim da ne postoji 'još jedna stepenica' iznad ove! Ovo je vrhunac radijskog posla i stvarno mi je drago da je bravo! prepoznao moj potencijal i pozvao me u svoj tim. Jako sam uzbuđen!"

Na valovima bravo! radija želi stvoriti atmosferu koja će slušateljima donositi energiju i osmijeh.

"Nadam se da ću slušateljima donijeti svoju dozu vedrine, humora, spontanosti i da ću biti dobar sugovornik kad slušatelji zapnu u prometnoj špici", poručuje.

Iako ne njeguje posebne rituale prije ulaska u eter, čime se vodi kroz svaki dan.

"Ujutro se pomolim i prepustim dan u Božje ruke pa uz maksimalan trud - kako bude! Uz Ninu, kao iskusnu radijsku voditeljicu, nema prostora za brigu i strah. Veselim se dobrim vibracijama", kaže Domagoj.

Uz novi poslovni početak, Domagoj se osvrnuo i na svoje vjenčanje s dugogodišnjom partnericom Lucijom Helenom.

"Naše vjenčanje bilo je prožeto ljubavlju i emocijama. Zavjete smo izmijenili u crkvi svetog Nikole Tavelića, mjestu koje obilježava sve važne trenutke našeg duhovnog puta. Okruženi obitelji, prijateljima i kumovima, osjećali smo zahvalnost i sreću, svjesni da je pred nama jedno posve novo, prekrasno poglavlje života", ispričao je.

Kombinacija osobnog i poslovnog početka za Domagoja znači da je pred njim razdoblje puno energije, izazova i radosti, upravo ono što simbolizira i naziv emisije u kojoj ga slušatelji odsad mogu pratiti.

