Naš glumac oženio kolegicu! Pogledajte fotografije s intimne proslave

Domagoj Nižić oženio je glumicu i voditeljicu Luciju Helenu Kajić na intimnom vjenčanju daleko od očiju javnosti.

Bivši natjecatelj popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", glazbenik i zabavljač Domagoj Nižić, izrekao je sudbonosno "da"!

Bez velike pompe, ali s puno emocija, glumac, poznat i po ulozi Dražena Petrovića u filmu "Dražen", oženio je svoju dugogodišnju partnericu, glumicu i voditeljicu Luciju Helenu Kajić.

Mladoženja je bio u elegantnom bijelom sakou, a mladenka u raskošnoj bijeloj haljini s buketom crvenih ruža u ruci.

Par je vjenčanje odlučio proslaviti u krugu najbližih, daleko od očiju javnosti. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz fotografiju koja prikazuje ozarena lica mladenca i mladenke.

Vjenčanje Domagoja Nižića - 4 Foto: Domagoj Nižić/Instagram

"Upravo vjenčani", stoji kratko u opisu objave na kojoj Domagoj nosi klasični smoking s leptir mašnom, dok Lucija blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici, držeći buket crvenih ruža.

Vjenčanje Domagoja Nižića - 1 Foto: Domagoj Nižić/Instagram

Iako svoju vezu čuvaju od reflektora, Domagoj je u ranijim intervjuima znao istaknuti važnost njihove povezanosti.

"Ona je moja prva adresa za svaki savjet i odluku, i u poslu i u životu", izjavio je, naglasivši koliko mu je Lucija oslonac u svim životnim situacijama.

In Magazin: Domagoj Nižić - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Domagoj Nižić - 1 Foto: In Magazin

Lucija Helena gledateljima je poznata iz serije "Prava žena". Zaručili su se u tradicionalnom duhu, a detalji samog čina zaručivanja ostali su u privatnosti para.

