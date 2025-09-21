Naš glumac oženio kolegicu! Pogledajte fotografije s intimne proslave

Domagoj Nižić oženio je glumicu i voditeljicu Luciju Helenu Kajić na intimnom vjenčanju daleko od očiju javnosti.
Bivši natjecatelj popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", glazbenik i zabavljač Domagoj Nižić, izrekao je sudbonosno "da"!3 vijesti o kojima se priča veliki šok i tuga Iznenada preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša: ''Još sinoć smo zajedno pjevali...'' pokraj škole Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe osebujna crnka Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Bez velike pompe, ali s puno emocija, glumac, poznat i po ulozi Dražena Petrovića u filmu "Dražen", oženio je svoju dugogodišnju partnericu, glumicu i voditeljicu Luciju Helenu Kajić.
Mladoženja je bio u elegantnom bijelom sakou, a mladenka u raskošnoj bijeloj haljini s buketom crvenih ruža u ruci.
Par je vjenčanje odlučio proslaviti u krugu najbližih, daleko od očiju javnosti. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama uz fotografiju koja prikazuje ozarena lica mladenca i mladenke.
Vjenčanje Domagoja Nižića - 4 Foto: Domagoj Nižić/Instagram
Pogledaji ovo Nekad i sad Je li ovo bio najluđi stajling Severine ikad? Prisjetite se kamo je to došla s brkovima i bradicom
"Upravo vjenčani", stoji kratko u opisu objave na kojoj Domagoj nosi klasični smoking s leptir mašnom, dok Lucija blista u elegantnoj bijeloj vjenčanici, držeći buket crvenih ruža.
Vjenčanje Domagoja Nižića - 1 Foto: Domagoj Nižić/Instagram
Iako svoju vezu čuvaju od reflektora, Domagoj je u ranijim intervjuima znao istaknuti važnost njihove povezanosti.
Pogledaji ovo Celebrity Bajaga nastupio u Dugom Selu unatoč žestokom protivljenju braniteljskih udruga
"Ona je moja prva adresa za svaki savjet i odluku, i u poslu i u životu", izjavio je, naglasivši koliko mu je Lucija oslonac u svim životnim situacijama.
In Magazin: Domagoj Nižić - 7 Foto: In Magazin
In Magazin: Domagoj Nižić - 1 Foto: In Magazin
Galerija 25 25 25 25 25
Lucija Helena gledateljima je poznata iz serije "Prava žena". Zaručili su se u tradicionalnom duhu, a detalji samog čina zaručivanja ostali su u privatnosti para.
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Na toplu rujansku subotu u metropoli izašla i lica koja često ne vidimo u Zagrebu
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Pogledajte kako se markantni Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput upicanio za derbi na Poljudu
Pogledaji ovo Celebrity Jedan susret bio je dovoljan da se naš rukometaš zaljubi u suprugu s kojom je sada već 25 godina