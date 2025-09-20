Na toplu rujansku subotu u metropoli izašla i lica koja često ne vidimo u Zagrebu

Zagrebačku metropolu preplavila su poznata lica, pogledajte tko je sve prošao pored fotografa.

Subotnja špica u centru Zagreba ni ovoga puta nije prošla bez poznatih lica.

Sunčano vrijeme izmamilo je brojne domaće javne osobe, a fotografi su ih spremno dočekali na popularnom okupljalištu.

Fotografe nisu izbjegla ni neka lica koja ne vidimo često na špici, poput splitske pjevačice Andree Šušnjare, a osim nje prošetali su još Meri Goldašić, Igor i Olja Vori, Petra Meštrić, Luka Novaković Bobanac i brojni drugi.

Anja Redžić Foto: Josip Moler / CROPIX

Igor i Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX

Andrea Šušnjara Foto: Josip Moler / CROPIX

Meri Goldašić Foto: Josip Moler / CROPIX

Paula Veličković Foto: Josip Moler / CROPIX

Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX

Mladen Burnać Foto: Josip Moler / CROPIX

Alojzije Janković i Dubravko Šimenc Foto: Josip Moler / CROPIX

Luka Novaković Bobanac Foto: Josip Moler / CROPIX

Luka Novaković Bobanac - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell

Luka Novaković Bobanac - 3 Foto: Marko Seper/Pixsell

