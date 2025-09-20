Na toplu rujansku subotu u metropoli izašla i lica koja često ne vidimo u Zagrebu

Zagrebačku metropolu preplavila su poznata lica, pogledajte tko je sve prošao pored fotografa.
Sunčano vrijeme izmamilo je brojne domaće javne osobe, a fotografi su ih spremno dočekali na popularnom okupljalištu.
Fotografe nisu izbjegla ni neka lica koja ne vidimo često na špici, poput splitske pjevačice Andree Šušnjare, a osim nje prošetali su još Meri Goldašić, Igor i Olja Vori, Petra Meštrić, Luka Novaković Bobanac i brojni drugi.
Anja Redžić Foto: Josip Moler / CROPIX
Igor i Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Olja Vori Foto: Josip Moler / CROPIX
Andrea Šušnjara Foto: Josip Moler / CROPIX
Meri Goldašić Foto: Josip Moler / CROPIX
Paula Veličković Foto: Josip Moler / CROPIX
Petra Meštrić Foto: Josip Moler / CROPIX
Mladen Burnać Foto: Josip Moler / CROPIX
Alojzije Janković i Dubravko Šimenc Foto: Josip Moler / CROPIX
Luka Novaković Bobanac Foto: Josip Moler / CROPIX
Luka Novaković Bobanac - 2 Foto: Marko Seper/Pixsell
Luka Novaković Bobanac - 3 Foto: Marko Seper/Pixsell
