Je li ovo bio najluđi stajling Severine ikad? Prisjetite se kamo je to došla s brkovima i bradicom

Severina 2005. godine na modnu reviju došla je s brkovima i bradicom.

Na modnoj reviji Cro-a-porter 2005. godine, Severina je na sebe privukla sve poglede.

U prvom redu, među brojnim poznatim licima hrvatske estrade i mode, pojavila se u pomalo neočekivanom izdanju – s nalijepljenim brkovima i bradicom, te beretkom na glavi.

Severina - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Iako su revije Cro-a-portera uvijek bile sinonim za glamur i najnovije trendove, Severina je pokazala da moda može biti i igra, svojim stylingom izazvala je osmijehe i znatiželjne poglede.

Severina - 2 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Je li ovo najgore modno izdanje najljepše plavuše na svijetu dosad?

Fotografi su je zabilježili kako veselo prati reviju, a brkovi su, barem na jednu večer, postali modni dodatak broj jedan.

Severina - 2 Foto: Sanela Babić

Severina - 1 Foto: Instagram

Cro-a-porter je kroz godine ugostio mnoga poznata lica, no Severinin modni "performans" iz 2005. i dalje se pamti kao jedan od najzabavnijih trenutaka u povijesti ove modne manifestacije.

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Celebrity Kći bolesnog glumca šokirala prizorima koje je javno objavila pred pola milijuna pratitelja

Smrznut ćete se kad vidite cijenu noćenja u hotelu iz hit-serije u kojem je ovih dana odsjela Severina, više pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Što Steven Seagal radi na vojnoj paradi u Beogradu?

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Znate li tko je ovaj ljepotan? Otac mu je legendarni sportaš kojem su ugled uništili skandali

Pogledaji ovo Celebrity Neopisiva sreća! Naš rukometaš pohvalio se najljepšom mogućom vijesti na Instagramu