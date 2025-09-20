Je li ovo bio najluđi stajling Severine ikad? Prisjetite se kamo je to došla s brkovima i bradicom

Severina 2005. godine na modnu reviju došla je s brkovima i bradicom.
U prvom redu, među brojnim poznatim licima hrvatske estrade i mode, pojavila se u pomalo neočekivanom izdanju – s nalijepljenim brkovima i bradicom, te beretkom na glavi.
Severina - 3 Foto: Igor Kralj/Pixsell
Iako su revije Cro-a-portera uvijek bile sinonim za glamur i najnovije trendove, Severina je pokazala da moda može biti i igra, svojim stylingom izazvala je osmijehe i znatiželjne poglede.
Severina - 2 Foto: Igor Kralj/Pixsell
Fotografi su je zabilježili kako veselo prati reviju, a brkovi su, barem na jednu večer, postali modni dodatak broj jedan.
Severina - 2 Foto: Sanela Babić
Severina - 1 Foto: Instagram
Cro-a-porter je kroz godine ugostio mnoga poznata lica, no Severinin modni "performans" iz 2005. i dalje se pamti kao jedan od najzabavnijih trenutaka u povijesti ove modne manifestacije.
