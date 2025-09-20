Što Steven Seagal radi na vojnoj paradi u Beogradu?

Steven Seagal privukao je sve poglede na vojnoj paradi u Beogradu.

Beograd je danas domaćin velike vojne parade ''Snaga jedinstva'' na kojoj su prisustvovale brojne domaće i strane delegacije, a među uzvanicima našao se i svjetski poznati glumac koji je privukao ogromnu pažnju publike i medija, Steven Seagal.

Na fotografijama s događaja vidi se kako glumac u prepoznatljivom stilu i odjeći izmjenjuje srdačne pozdrave i rukovanja s visokim dužnosnicima, među kojima su i predstavnici država Bliskog istoka te Predsjednica Narodne Skupštine Republike Srbije

Ana Brnabić.

Steven Seagal u Beogradu - 3 Foto: R.Z./ATA Images/Pixsell

Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje, a mnogi su željeli ovjekovječiti trenutak i popričati s njim.

Steven Seagal u Beogradu - 1 Foto: R.Z./ATA Images/Pixsell

Glumac je na paradi imao status počasnog gosta, a njegova prisutnost dodatno je naglasila međunarodni karakter događaja. U društvu generala, političkih predstavnika i vjerskih vođa, djelovao je vrlo opušteno i raspoloženo.

Pogledaji ovo Celebrity Kći bolesnog glumca šokirala prizorima koje je javno objavila pred pola milijuna pratitelja

Više o vojnoj paradi u Beogradu čitajte OVDJE.

Steven Seagal Foto: Profimedia

Holivudska zvijezda posljednjih godina sve češće se pojavljuje u Srbiji, a mnogi se pitaju otkud tolika povezanost slavnog glumca i ove balkanske zemlje. Iako je najpoznatiji po svojim akcijskim filmovima iz devedesetih, Seagal u Srbiji ima status počasnog građanina i prijatelja zemlje.

Steven Seagal - 3 Foto: Profimedia

Još 2016. godine Seagal je dobio počasno državljanstvo Srbije, a od tada redovito posjećuje Beograd. Njegove veze sa srpskim vlastima nisu nepoznanica – više puta se sastao s tadašnjim premijerom, a kasnije predsjednikom Aleksandrom Vučićem, te s drugim visokim dužnosnicima.

Steven Seagal - 2 Foto: Profimedia

Osim politike, Seagal je u Srbiji aktivan i na polju sporta i kulture. Kao majstor aikida, najavljivao je planove za otvaranje trening centara i promociju ove japanske borilačke vještine u zemlji. Također se govorilo o filmskim projektima i mogućnosti da Beograd postane kulisa za akcijske spektakle.

Steven Seagal - 4 Foto: Profimedia

Steven Seagal vraća se glumi u filmu hrvatskog redatelja: ''Volim u šali reći da sam ga izvukao iz mirovine!''

Njegova povezanost sa Srbijom ima i širu dimenziju. Seagal je poznat po bliskim vezama s Rusijom, čiji je također državljanin, pa se njegova prisutnost u Beogradu često tumači i kao simbol političkog i kulturnog prijateljstva koje Srbija tradicionalno njeguje s Moskvom.

Steven Seagal - 5 Foto: Profimedia

Steven Seagal - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Neopisiva sreća! Naš rukometaš pohvalio se najljepšom mogućom vijesti na Instagramu

Tko je žena koja već 20 godina voli Stevena Seagala? Imaju sedmero djece, a kako izgleda pogledajte OVDJE.

Steven Seagal sa suprugom Foto: Instagram

Galerija 6 6 6 6 6

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Je li ovo najgore modno izdanje najljepše plavuše na svijetu dosad?

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Znate li tko je ovaj ljepotan? Otac mu je legendarni sportaš kojem su ugled uništili skandali

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Kim Verson? Drastično je promijenila imidž, na prvu ju nećete prepoznati