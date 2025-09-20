Što Steven Seagal radi na vojnoj paradi u Beogradu?

Steven Seagal privukao je sve poglede na vojnoj paradi u Beogradu.
Beograd je danas domaćin velike vojne parade ''Snaga jedinstva'' na kojoj su prisustvovale brojne domaće i strane delegacije, a među uzvanicima našao se i svjetski poznati glumac koji je privukao ogromnu pažnju publike i medija, Steven Seagal.
Na fotografijama s događaja vidi se kako glumac u prepoznatljivom stilu i odjeći izmjenjuje srdačne pozdrave i rukovanja s visokim dužnosnicima, među kojima su i predstavnici država Bliskog istoka te Predsjednica Narodne Skupštine Republike Srbije
Ana Brnabić.
Steven Seagal u Beogradu - 3 Foto: R.Z./ATA Images/Pixsell
Njegovo pojavljivanje izazvalo je veliko zanimanje, a mnogi su željeli ovjekovječiti trenutak i popričati s njim.
Steven Seagal u Beogradu - 1 Foto: R.Z./ATA Images/Pixsell
Glumac je na paradi imao status počasnog gosta, a njegova prisutnost dodatno je naglasila međunarodni karakter događaja. U društvu generala, političkih predstavnika i vjerskih vođa, djelovao je vrlo opušteno i raspoloženo.
Više o vojnoj paradi u Beogradu čitajte OVDJE.
Steven Seagal Foto: Profimedia
Holivudska zvijezda posljednjih godina sve češće se pojavljuje u Srbiji, a mnogi se pitaju otkud tolika povezanost slavnog glumca i ove balkanske zemlje. Iako je najpoznatiji po svojim akcijskim filmovima iz devedesetih, Seagal u Srbiji ima status počasnog građanina i prijatelja zemlje.
Steven Seagal - 3 Foto: Profimedia
Još 2016. godine Seagal je dobio počasno državljanstvo Srbije, a od tada redovito posjećuje Beograd. Njegove veze sa srpskim vlastima nisu nepoznanica – više puta se sastao s tadašnjim premijerom, a kasnije predsjednikom Aleksandrom Vučićem, te s drugim visokim dužnosnicima.
Steven Seagal - 2 Foto: Profimedia
Osim politike, Seagal je u Srbiji aktivan i na polju sporta i kulture. Kao majstor aikida, najavljivao je planove za otvaranje trening centara i promociju ove japanske borilačke vještine u zemlji. Također se govorilo o filmskim projektima i mogućnosti da Beograd postane kulisa za akcijske spektakle.
Steven Seagal - 4 Foto: Profimedia
Steven Seagal vraća se glumi u filmu hrvatskog redatelja: ''Volim u šali reći da sam ga izvukao iz mirovine!''
Njegova povezanost sa Srbijom ima i širu dimenziju. Seagal je poznat po bliskim vezama s Rusijom, čiji je također državljanin, pa se njegova prisutnost u Beogradu često tumači i kao simbol političkog i kulturnog prijateljstva koje Srbija tradicionalno njeguje s Moskvom.
Steven Seagal - 5 Foto: Profimedia
Steven Seagal - 1 Foto: Profimedia
Tko je žena koja već 20 godina voli Stevena Seagala? Imaju sedmero djece, a kako izgleda pogledajte OVDJE.
Steven Seagal sa suprugom Foto: Instagram
