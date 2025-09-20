Sjećate se Kim Verson? Drastično je promijenila imidž, na prvu ju nećete prepoznati

Kim Verson na Instagramu se pohvalila novom frizurom koja ju je potpuno promijenila.

Kim Verson ukrala je srca publike još prije 15 godina, kada je kao 16-godišnjakinja odnijela pobjedu u jednom hrvatskom talent showu.

Predviđali su joj veliku karijeru, a Kim je i danas kantautorica koja s vremena na vrijeme objavi novu pjesmu.

Sad je objavila novi singl ''Ona'' u suradnji s DJ-jem producentom Tomislavom Jelićem, poznatijem kao Kameny.

A tim povodom pohvalila se i velikom promjenom imidža. Svoju smeđu kosu zamijenila je platinasto plavom, a brojni ju na prvu nisu prepoznali.

''Ovo je odlična boja!'', ''Znači wow!'', ''Skoro te nisam prepoznala'', ''Predivna si, Kim'', pisali su joj pratitelji.

Sviđa li vam se novi imidž Kim? Top je!

Ljepša mi je smeđa Top je!

Ljepša mi je smeđa Ukupno glasova:

Svoj prvi album "Vjeruj u snove" objavila je je 2010. godine nakon showa u kojem se proslavila, a drugi "Vrati mi moj svijet" izbacila je osam godina kasnije. Snimila je i album za djecu i mlade "Digni ruke sve do neba".

Foto: Instagram

Foto: Cropix

Zatim je 2019. godine sudjelovala na Dori, a za nju je to natjecanje bilo poučno, ali i stresno. Među ostalim je utjelovila glavni lik u mjuziklu "Pepeljuga". Dugi niz godina stvara vlastite skladbe te se okušala i kao autorica scenarija u nekoliko svojih spotova.

Kim Verson (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Foto: Cropix

Danas Kim ima 32 godine, a kako se mijenjala kroz karijeru pogledajte u našoj galeriji.

