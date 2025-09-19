Prepoznajte li ovu tinejdžericu? Danas je jedna od najbogatijih Hrvatica!

Borna Kotromanić dirnula je pratitelje objavom iz 1984., prisjećajući se djetinjstva i voljenog djeda, kojeg i danas naziva najvećom ljubavi svog života.

Borna Kotromanić (53), poduzetnica, bivša modna dizajnerica i nekadašnja supruga multimilijunaša Luke Rajića (61), prisjetila se na Instagramu jednog dragocjenog trenutka iz mladosti koji je izazvao brojne reakcije pratitelja.

Objavila je staru fotografiju iz 1984. godine, na kojoj 14-godišnja Borna, odjevena u majicu s natpisom "Material Duck", duhovitu parodiju na Madonnin hit "Material Girl", pozira s rodbinom iz Australije i djedom dr. Milanom Banovićem.

"Četrnaestogodišnja Bornica, 1984., s majicom Material Duck, parodija na tadašnji Madonnin hit, Material Girl, s rođacima iz Australije koji su mi je poklonili, djedova sestra i njena snaha i sa svojim djedom dr. Milanom Banovićem, još uvijek najvećom ljubavi mog života, u njihovom rodnom Zaostrogu, zaseoku pod Viterom, koje nije ni znalo kakvu će lozu iznjedriti", napisala je uz objavu.

U više navrata isticala je koliko je na nju utjecao djed, koji joj je prenio ljubav prema umjetnosti i vjeri, a i danas ga navodi kao najvažniju osobu svog djetinjstva i ključnog formativnog uzora.

Inače, Borna se može pohvaliti titulom jedne od najbogatijih Hrvatica, koju je stekla nakon razvoda od multimilijunaša Luke Rajića 2004. godine.

Bivši supružnici imaju sinove Bornu, Luku i Frana, a Borna je četvrtog sina Rafaela dobila 2009. godine s biznismenom Ronom Haleom.

Zanimljivo je i da je prezime Kotromanić odabrala sama, nakon razvoda od Rajića.

"Ja bih čim manje da se tradicija petlja u takve stvari jer mislim da ipak biram svoje prezime. Ja, evo, sam isto odabrala to svoje Kotromanić, ne po babi ni po stričevima, nego po svom vlastitom nahođenju", izjavila je nedavno za IN magazin.

