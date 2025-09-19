Blizance slavnog glumca rijetko viđamo, no sada su napravili iznimku s ocem i njegovim suprugom!

Neil Patrick Harris premijerno je predstavio novu broadwaysku predstavu "Art", a na crvenom tepihu najveća podrška stigla mu je od supruga Davida Burtke i rijetko viđeni blizanaci Harper i Gideona.
Na crvenom tepihu pridružili su mu se 14-godišnji blizanci, kći Harper Grace i sin Gideon Scott Burtka-Harris, koji inače rijetko izlaze u javnost, no napravili su iznimku zbog očeve nove kazališne uloge. Prisutni su bili i Neilov suprug, David Burtka, kao i brojne slavne osobe.
Na crvenom tepihu pridružili su mu se 14-godišnji blizanci, kći Harper Grace i sin Gideon Scott Burtka-Harris, koji inače rijetko izlaze u javnost, no napravili su iznimku zbog očeve nove kazališne uloge. Prisutni su bili i Neilov suprug, David Burtka, kao i brojne slavne osobe.
Harris u predstavi dijeli pozornicu s Jamesom Cordenom i Bobbyjem Cannavaleom, a već na otvorenju dobili su odlične kritike.
Predstava, koju je napisala francuska dramaturginja Yasmina Reza, bavi se prijateljstvom trojice muškaraca koje dolazi na kušnju kada jedan od njih kupi postmodernističku sliku gotovo potpuno bijele boje, što izazove val nesuglasica i zamjeranja.
Neil je za ovu prigodu odjenuo crnu košulju sa sjajem, uz crni sako s uzorkom i hlače u istom tonu. Njegov suprug David nosio je zlatnu pletenu kravatu i crno odijelo s mokasinkama. Gideon se pojavio u elegantnom crnom odijelu bez kravate, uz crno-bijele cipele, dok je Harper nosila žutu haljinu s uzorkom i visoke crne čizme.
Neil i David su blizance dobili 12. listopada 2010. godine putem surogat-majke. Vijest su prvi put podijelili na Twitteru.
Par se upoznao sasvim slučajno na ulici, a prvi spoj imali su u travnju 2004. godine. Zaručili su se 2011., nakon što je u New Yorku legaliziran istospolni brak, ali su tada otkrili da su zapravo bili zaručeni još od 2007. David je Neila zaprosio na uglu ulice gdje su se prvi put sreli, a Neil njemu uzvratio na Valentinovo 2008.
Vjenčali su se 6. rujna 2014. u Italiji, a u travnju 2024. proslavili su 20. godišnjicu prvog spoja.
Neil sa suprugom često ljetuje u Hrvatskoj, a više pročitajte OVDJE.
