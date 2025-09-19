Što skriva spektakularna knjižnica u Windsoru koju su obišle Melania Trump i kraljica Camilla?

Melania Trump i kraljica Camilla posjetile su kraljevsku knjižnicu u Windsoru, njihove fotografije obišle su svijet.
U sklopu državne posjete Ujedinjenom Kraljevstvu, supruga američkog predsjednika, Melania Trump, provela je lijepo popodne u društvu kraljice Camille, razgledavajući Royal Library u dvorcu Windsor.
Fotografije prikazuju Melaniju i kraljicu Camillu kako prolaze kroz veliku knjižnicu, među policama punim starih knjiga i rukopisa.
Kraljica Camilla i Melania Trump u Royal Library
Kraljica Camilla i Melania Trump u Royal Library
Kraljica Camilla i Melania Trump u Royal Library
Melania je nosila karamel boju – elegantan kožni kompletić i salonke, dok je kraljica Camilla bila u jednostavnoj, ali profinjenoj svijetloj haljini s tamnim prugicama.
Kraljica Camilla i Melania Trump u Royal Library
Nešto što ove fotografije čini posebnijima jest i sama knjižnica – Royal Library je službena biblioteka suverenke (Sovereign’s Library), sjedište dijela ogromne zbirke poznate kao The Royal Library i Royal Archives.
Knjižnica se nalazi u tri sobe u Windsor Castleu koje su prethodno bile dijelovi kraljevskih apartmana: soba kraljice Catherine of Braganza, privatna spavaća soba Tudor kraljeva i hodnik za šetnju Elizabeth I.
Kraljica Camilla i Melania Trump u Royal Library
U Royal Library postoji više od 200.000 predmeta – knjiga, manuskripta, glazbenih zapisa, medalja, kovanica, znanstvenih djela – te se zbirka proteže kroz različite tematike: književnost, povijest, znanost, religija, pravo...
Današnja biblioteka je nastala 1830-ih za vrijeme vladavine Williama IV, kada su prethodne kraljevske zbirke i privatne knjižnice (također Georgea III i Georgea IV) objedinjene i premještene u Windsor.
Melania Trump
Kraljica Camilla i Melania Trump u Royal Library
Kraljica Camilla i Melania Trump u Royal Library
Među blagom se nalaze vrlo stari rukopisi (neki datiraju i stotinama godina unatrag), anotirane verzije Shakespeareovih izdanja, rukopisi članova kraljevske obitelji, minijaturne knjige pisane u Doll’s House projektu, te mnoštvo predmeta koji svjedoče o bogatoj povijesti britanske krune.
Donald i Melania Trump
Princ William i Melania Trump
Ako želite posjetiti knjižnicu, posjet se mora prethodno dogovoriti, a ako nemate tu mogućnost, dio arhiva može se pregledati i online.
Večer prije dame su prisustvovale svečanom banketu, a William je sve dirnuo gestom prema Melaniji.
Kakav je pak kompliment Donald Trump dao Kate Middleton, pročitajte OVDJE.
Kate Middleton i Donald Trump
