Nikomu nije promaknula gesta princa Williama prema Melaniji Trump

Princ William raznježio kavalirskom gestom prema Melaniji Trump na svečanom banketu u Velikoj Britaniji.

Princ William oduševio je javnost potezom prema prvoj dami SAD-a Melaniji Trump na svečanom banketu povodom posjeta Donalda Trumpa Velikoj Britaniji.

Princ od Walesa uljudno je izvukao Melanijinu stolicu i pomogao joj da sjedne za stol uz kraljicu Camillu. Tim potezom raznježio je sve dame koje su ovo vidjele te podsjetio muškarce na sitne kavalirske poteze koji puno znače.

Princ William i Melania Trump - 1 Foto: Afp

Princ William i Melania Trump - 2 Foto: Profimedia

Budući kralj izgledao je elegantno u crnom fraku u windsorskom stilu, s plavom lentom i zvijezdom Reda podvezice, kao i još jednom zvijezdom koja označava njegov položaj viteza Reda čička te trećom koja označava da je Veliki meštar Reda kupališta. Nosio je i četiri medalje – svaku povodom Zlatnog, Dijamantnog i Platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II. te medalju s krunidbe kralja Charlesa.

Melania je blistala u dugoj haljini jarkožute boje do poda, koju je stegnula u struku ružičastim remenom i upotpunila visećim plavim naušnicama.

Donald i Melania Trump Foto: Profimedia

Na državnim večerama obično sudjeluju uglednici, diplomati i slavne osobe s A-liste, a u srijedu ih je bilo ukupno 160.

Kralj Charles i kraljica Camilla sjajili su od zadovoljstva dok su bili domaćini ovog visokoprofilnog događaja, koji je poslužio kao simbol jedinstva i diplomacije između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država.

Donald Trump i Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Dok su Trump i kralj razmjenjivali govore i sjedili u središtu velikog stola, mnoge su oči bile uprte u tri vodeće dame.

Princeza od Walesa Kate Middleton zablistala je u couture haljini britanske dizajnerice Phillipe Lepley, preko koje je nosila večernji kaput do poda od ručno vezenih zlatnih čipkastih niti. Također je nosila naušnice koje su pripadale pokojnoj kraljici i svoju omiljenu tijaru Lover’s Knot. Nosila je i tijaru princeze Diane.

Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Njeno izdanje oduševilo je i Donalda Trumpa, koji joj je dao kompliment. Više pročitajte OVDJE.

Kate Middleton i Donald Trump - 3 Foto: Profimedia

Kraljica Camilla bila je u safiru – od tijare do boje izvezene haljine koju je dizajnirala Fiona Clare.

Melania je, pak, unijela dašak suvremenog stila u haljini spuštenih ramena u žutoj boji.

Ipak, na druženju tijekom dana prije banketa imala je modni gaf. Više pogledajte OVDJE.

Melania Trump - 2 Foto: Profimedia

