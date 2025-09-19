Jacques ponosno pozirao s lijepom suprugom, koju nemamo priliku često vidjeti

Jacques Houdek sa suprugom Brigitom bio je na koncertu Renate Končić Minee u Lisinskom.

Glazbena večer u dvorani Vatroslava Lisinskog bila je ispunjena emocijama i glazbenim hitovima Renate Končić Minee, koja je proslavila 30 godina karijere, a među brojnim posjetiteljima istaknuli su se i pjevač Jacques Houdek sa suprugom Brigitom.

Par se pojavio na koncertu svoje dugogodišnje kolegice i prijateljice Minee, čiji je nastup okupio brojne obožavatelje i poznata lica domaće estrade.

Jacques Houdek i supruga Brigita - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell

Osmijeh na njihovim licima i opuštena atmosfera odavali su koliko su uživali u večeri, a pozornost publike privuklo je to što se Jacques i Brigita rijetko pojavljuju zajedno u javnosti. Njihov izlazak tako je izazvao posebno zanimanje, s obzirom na to da privatni život Houdekovi uglavnom čuvaju dalje od reflektora.

Pogledaji ovo Celebrity Našeg repera snašle nevolje na hodočašću, sa sobom je poveo i sina

Jacques je, kao i uvijek, plijenio pažnju svojim upečatljivim modnim stilom, dok se Brigita odlučila za elegantnu, cvjetnu kombinaciju koja je savršeno pristajala večernjem koncertnom ambijentu.

Jacques Houdek s obitelji - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, Jacques i Brigita vjenčali su se 2005. godine. Njihovu je ljubav opisao u svojoj pjesmi "Kraljica", a upravo u tom spotu glumila je i sama Brigita.

Galerija 14 14 14 14 14

Pogledaji ovo Celebrity Procurili jezivi detalji o raskomadanom tijelu pronađenom u autu pjevača

Zajedno imaju dvoje djece, sina Davida i kćer Sofiju, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Jacques Houdek s obitelji - 5 Foto: Instagram

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Tko je nova Miss Italije? Zbog detalja na licu razlikuje se od svih pobjednica prije nje

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Vrckava kćerkica našeg veslača nasmijala je sve na konferenciji, svom tati zadala je prave glavobolje

Pogledaji ovo Celebrity Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe