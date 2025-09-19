Jacques ponosno pozirao s lijepom suprugom, koju nemamo priliku često vidjeti

Jacques Houdek sa suprugom Brigitom bio je na koncertu Renate Končić Minee u Lisinskom.
Glazbena večer u dvorani Vatroslava Lisinskog bila je ispunjena emocijama i glazbenim hitovima Renate Končić Minee, koja je proslavila 30 godina karijere, a među brojnim posjetiteljima istaknuli su se i pjevač Jacques Houdek sa suprugom Brigitom.
Par se pojavio na koncertu svoje dugogodišnje kolegice i prijateljice Minee, čiji je nastup okupio brojne obožavatelje i poznata lica domaće estrade.
Jacques Houdek i supruga Brigita - 2 Foto: Josip Regovic/Pixsell
Osmijeh na njihovim licima i opuštena atmosfera odavali su koliko su uživali u večeri, a pozornost publike privuklo je to što se Jacques i Brigita rijetko pojavljuju zajedno u javnosti. Njihov izlazak tako je izazvao posebno zanimanje, s obzirom na to da privatni život Houdekovi uglavnom čuvaju dalje od reflektora.
Jacques je, kao i uvijek, plijenio pažnju svojim upečatljivim modnim stilom, dok se Brigita odlučila za elegantnu, cvjetnu kombinaciju koja je savršeno pristajala večernjem koncertnom ambijentu.
Jacques Houdek s obitelji - 3 Foto: Instagram
Podsjetimo, Jacques i Brigita vjenčali su se 2005. godine. Njihovu je ljubav opisao u svojoj pjesmi "Kraljica", a upravo u tom spotu glumila je i sama Brigita.
Zajedno imaju dvoje djece, sina Davida i kćer Sofiju, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.
Jacques Houdek s obitelji - 5 Foto: Instagram
