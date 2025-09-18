Tko je nova Miss Italije? Zbog detalja na licu razlikuje se od svih pobjednica prije nje

Katia Buchicchio je nova Miss Italije, 18-godišnjakinja iz Basilicate osvojila je srca prirodnošću.

Italija je dobila novu kraljicu ljepote – Katia Buchicchio, 18-godišnja djevojka iz mjesta Anzi u regiji Basilicata, ponijela je titulu Miss Italia 2025.

Katia je posebno zapamćena jer je prva natjecateljica koja je pobijedila na ovom prestižnom izboru dok još uvijek nosi fiksni aparat za zube.

Upravo ta autentičnost i hrabrost da se predstavi prirodna, bez skrivanja i uljepšavanja, donijela joj je simpatije žirija i publike.

Prije nego što je zasjala na nacionalnoj sceni, Katia je osvojila titulu Miss Miluna Basilicata 2025, čime je osigurala plasman u veliko finale.

Pobjedu je posvetila ocu Antoniju.

''On je moj ''menadžer'', pratio me kroz sve selekcije. Nastavit ću studij i raditi na tome da očuvam ugled mog kraja. Počašćena sam ovom titulom'', rekla je Katia nakon proglašenja.

Osim ljepote, Katia je primjer mlade žene koja marljivo gradi svoju budućnost – studentica je dentalne protetike, a u slobodno vrijeme njeguje tradiciju svoje obitelji baveći se vezenjem, vještinom koju je naslijedila od svojih baka.

Njezin put do krune pokazuje kako prirodnost, jednostavnost i sigurnost u sebe mogu osvojiti i najveće pozornice. Katia Buchicchio tako je postala inspiracija mnogim mladim djevojkama koje sanjaju o izborima ljepote – jer, kako sama poručuje, "najvažnije je biti svoj".

Na društvenim mrežama često pozira bez šminke.

U sretnoj je vezi s nogometašem Michaelom Telescom.

