Nećete vjerovati što je jedan od kandidata donio žiriju kako bi im skratio vrijeme!

Nove prilike, kušanja i zanimljiva iskustva donijet će četvrta po redu audicijska epizoda MasterChefa u kojoj će novi kandidati stati pred sudački trojac – Stjepana Vukadina, Gorana Kočiša i Maria Mihelja. Posebno će se istaknuti jedan kandidat.

Pred nama je četvrta epizoda nove sezone MasterChefa na Novoj TV, a među novim kandidatima koji će pokušati dobiti pregaču za prolazak dalje istaknut će se ovaj kandidat.

Vjekoslav Krsnik iz Zagreba uz rižoto s čvarcima, žiriju će predati i popis vježbi koje će im, kako kaže, pomoći da održe formu. Popisom vježbi napisanih na šaljiv način, koje će im uručiti na audiciji, Vjekoslav će zabaviti i nasmijati žiri.

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 7 Foto: Nova TV

MasterChef žiri Foto: Nova TV

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 4 Foto: Nova TV

''Dok ja kuham vi možete malo proučiti vježbe koje sam napisao'', reći će im i predati personalizirane vježbe pojedinačno za Stjepana, Gorana i Maria.

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 8 Foto: Nova TV

Vjekoslav Krsnik, MasterChef - 5 Foto: Nova TV

Hoće li zgodni Vjekoslav proći dalje, gledajte večeras u 22:25 na Novoj TV.

Prije nekoliko dana u MasterChefu se predstavila i majka našeg slavnog košarkaša, o kome se radi pogledajte OVDJE.

