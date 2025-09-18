Grubnić se oprostio od ljeta prizorom na kojem mu se ocrtava ama baš svaki mišić!

Marko Grubnić na društvenim mrežama oprostio se od ljeta uz dvije fotografije koje nikako nisu prošle nezamijećeno.

Naš poznati stilist Marko Grubnić na društvenim mrežama podijelio je fotografije kojima se oprostio od ljeta, a pritom još jednom pokazao svoju isklesanu figuru i prepoznatljiv modni stil.

Na prvoj fotografiji Marko pozira u Marbelli, uz luksuzni bazen i more u pozadini, dok na sebi nosi upečatljivu maramu u jarkim bojama i šešir.

Druga fotografija nastala je na Mykonosu, gdje je Grubnić pozirao uz bazen, a njegovi isklesani mišići našli su se u prvom planu.

Marko Grubnić Foto: Instagram

''Zbogom ljeto 2025...Uživao sam beskrajno u svakoj sekundi... Marbella i Mykonos'', napisao je na Instagramu.

Marko Grubnić - 1 Foto: Marko Grubnić/Instagram

