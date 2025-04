Pogledajte kako je Marko Grubnić izgledao prije 15 godina, tada je imao potpuno drugačiji imidž

Marko Grubnić svojim modnim izdanjima oduševljava javnost, a na početku svoje karijere njegovo je nešto drugačiji stil.

Naš modni stilist Marko Grubnić od početka svoje karijere jako se promijenio. Naime, osvanule su njegove fotografije iz 2010. godine kada je njegovao nešto drugačiji stil.

Marko Grubnić Foto: Marko Grubnić

Tada je imao nešto manje upečatljiviji stil te je imao obrijanu glavu. Fotke su nastale kada je Marko odlučio da želi trajnu uspomenu na svom tijelu pa si je na ruci tetovirao ''Only God Can Judge Me'' (Samo mi Bog može suditi).

Marko Grubnić Foto: Marko Grubnić

Njegov proboj na modnu scenu dogodio se početkom 2000-ih, kada je svojim modnim odabirima privukao pažnju javnosti.

Marko Grubnić, 2014. godina Foto: Marko Grubnić, 2014. godina

Marko Grubnić, 2010. godina Foto: Marko Grubnić, 2010. godina

Marko Grubnić, 2010. godina Foto: Marko Grubnić, 2010. godina

Surađivao je s brojnim poznatim Hrvatima i Hrvaticama, a jedna od njih je Maja Šuput s kojom i dan danas surađuje te su postali jako bliski prijatelji.

Marko Grubnić, Tony Cetinski 2007. godina Foto: Marko Grubnić, Tony Cetinski 2007. godina

Danas ima dužu kosu, a krase ga upečatljive modne kreacije.

Maja Šuput i Marko Grubnić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Marko Grubnić - 3 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Nedavno je za naš portal u velikom intervjuu pričao o projektima Nove TV, privatnom životu te bliskom odnosu s Majom Šuput. Više pročitajte OVDJE.

Marko Grubnić - 2 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Marko Grubnić - 4 Foto: Instagram

Marko Grubnić Foto: Instagram/Screenshot

