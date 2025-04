Tomislava putuje na Miss Svijeta: Pogledajte prekrasne kadrove Lijepe Naše koji će biti prikazani u Indiji!

Tomislava Dukić već se mjesecima priprema za natjecanje u Indiji, na kojem se osim po ljepoti i osobnosti misice iz svih krajeva svijeta boduju i u važnim kategorijama.

Festival Miss World, 72. po redu, održat će se od 7. do 31. svibnja. Izbor za Miss Svijeta odvijat će se na raznim lokacijama diljem Telangane u Indiji, države bogate naslijeđem i modernim duhom.

Otvaranje i zatvaranje festivala Miss World, uključujući i veliko finale, održat će se u Hyderabadu. Miss Hrvatske sprema se na dalek put, na koji odlazi za nekoliko dana. Uoči njezina odlaska upriličen je Goodbye party u lokalu Cafe de Paris. Događanju su prisustvovali modna agentica Tihana Harapin Zalepugin, Miss Hrvatske 2014. Antonija Gogić, Miss Universe Hrvatske 2003. Ivana Delač, Zoran Škugor, Dimitrije Popović i drugi.

Tomislava Dukić već se mjesecima priprema za natjecanje, na kojem se osim po ljepoti i osobnosti misice iz svih krajeva svijeta boduju i u važnim kategorijama. Kategorija Sport istaknut će njezinu fizičku spremu i kondiciju, u kategoriji Talent Tomislava će slikati sjećanja iz Afrike, a pokušat će osvojiti i bodove u kategoriji Top model, za koju joj je dizajnerica brenda Larie Marina Lacković napravila prekrasan kostim inspiriran krunidbom kralja Tomislava i 1100. obljetnicom Hrvatskog Kraljevstva. Tradicionalni nacionalni kostim - ličku narodnu nošnju, naša Miss obući će za ceremoniju "Dances of the World" uoči velikog finala. Najvažnija kategorija na izboru Miss Svijeta je Beauty with a Purpose, odnosno Ljepota s ciljem. Tomislava je prošle godine volontirala u Beninu, a prelijepu priču s kojom se naša Miss natječe u kategoriji Ljepota s ciljem pogledajte u nastavku.

Tijekom priprema snimljena je i videorazglednica u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom te Ličko-senjskom i Vukovarsko-srijemskom županijom s prekrasnim kadrovima Republike Hrvatske, koju također predstavljamo u videu. Tomislavin put u Indiju omogućio je ATI.

"Zahvaljujem svima koji su zaslužni što Tomislava odlazi na put punih kofera; profesionalnost brendova Larie, Nikolina Wedding Store, Natalija Smogor, Mocro Swim Fashion, Gemstone Gallery, Tvornica naočala, Brokat haute couture olakšat će pripreme jer će tijekom mjesec dana boravka u Telengani naša lijepa Miss imati razne evente", izjavila je vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta Iva Loparić Kontek.

Kako bi Tomislava zablistala na svjetskoj pozornici, tijekom priprema su joj pomogli s njegom lica u Dharma institutu uz preparate Revello i Circadia, u Poliklinici Šlaj-Anić uljepšali su joj osmjeh, stilisti Studia Marcela pokazali su joj stajling za kosu, a vizažisti Učilišta Profokus naučili različite stilove šminkanja. Akademski slikar i književnik Dimitrije Popović darovao joj je sliku za aukciju kojom Miss World Limited prikuplja sredstva u humanitarne svrhe.

"Neizmjerno sam zahvalna svima koji su mi pomogli ostvariti ovaj san i omogućili mi odlazak na 72. Miss World. Hvala ATI-ju i Hrvatskoj turističkoj zajednici te svim divnim ljudima i suradnicima koji su me opremili i pripremili za ovo nezaboravno putovanje – od predivnih kreacija do njege lica, osmijeha i stila. Posebno sam sretna što ću imati priliku upoznati djevojke iz cijelog svijeta i njihove inspirativne projekte za Beauty with a Purpose. Veselim se razmjeni iskustava, zajedničkim trenucima i pričama koje nas sve povezuju – ljubavi prema zajednici, humanitarnom radu i želji da učinimo svijet ljepšim mjestom", izjavila je Tomislava Dukić uoči odlaska na 72. festival Miss World u Indiju.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Zbog ovih prizora Rakitićevu Raquel prozvali pravom Splićankom, još jedan detalj svima je zapeo za oko!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Baby Lasagna vraća se na pozornicu Eurosonga, video kojim je najavljen pravi je hit!