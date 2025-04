Baby Lasagna se vraća na pozornicu Eurosonga, video kojim je najavljen pravi je hit!

Organizatori Eurosonga 2025. objavili su kako će Baby Lasagna i Käärijä zajedno nastupati tijekom prebrojavanja glasova.

Krajem ovoga tjedna u baselskoj dvorani St. Jakobshalle započet će probe izvođača Eurosonga 2025., koji će se održati od 13. do 17. svibnja. Među prvima koji će isprobati dvoranu, u kojoj već neko vrijeme traju stand-in probe, bit će i hrvatski predstavnik Marko Bošnjak, no on neće biti jedini Hrvat u Baselu.

Kako su sada objavili službeni eurovizijski portal i švicarska televizija SRG SSR, u sklopu interval acta na Eurosongu nastupit će i prošlogodišnji hrvatski predstavnik Baby Lasagna i to zajedno s finskim predstavnikom na Eurosongu 2023. Käärijom.

Bit će to susret dvojice izvođača koji su na zadnja dva izdanja Eurosonga osvojili naklonost publike, no zbog glasova žirija su završili na drugom mjestu, a službeni eurovizijski kanal je to najavio zanimljivim videom.

Baby Lasagna, pravim imenom Marko Purišić, još ranije je najavljen kao izvođač na eurovizijskom koncertu koji će se održati na obližnjem stadionu prije finala 17. svibnja.

Organizatori nisu precizirali tijekom koje večeri ćemo gledati ovaj zanimljivi duet.

"Moji pobjednici", "Tako jeeeee!", "Ovo je razlog zašto plaćam Internet", "O moj Bože, ovo se zbilja događa, suradnja pobjednika naroda?! ", "Hvala vam eurovizijski bogovi! ", oduševljeni su fanovi Eurosonga.

