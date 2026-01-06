Od Korčule do Bostona! Donosimo priče o vjenčanjima domaćih zvijezda u protekloj godini

U godini iza nas brojni su poznati parovi odlučili stati pred oltar i izreći sudbonosno "da". Njihova su vjenčanja bila različita, od intimnih ceremonija do velikih, raskošnih slavlja, a svima je zajedničko jedno - ljubav. O kojim se vjenčanjima najviše govorilo u 2025., saznao je naš Marko Štefanac.

Prethodna godina bila je ispunjena ljubavlju, bračnim zavjetima i svadbenim proslavama. Mnogi poznati Hrvati u 2025. izrekli su sudbonosno "da" i zavjetovali se na vječnu ljubav.

Iako su se upoznali prije desetak godina na turniru, ova ljubavna priča započela je tek nedavno, nakon što ih je život ponovno spojio. Judašica i osvajačica zlatne medalje na Olimpijskim igrama, Barbara Matić, u listopadu se udala za svog odabranika Filipa Đinovića. Na najvažniji dan Barbara je zasjala u dvije vjenčanice, dok je Filip ostao vjeran klasičnoj eleganciji. Prvi ples obilježili su stihovi Oliverove pjesme "Vjeruj mi". Nakon emotivnog prvog plesa uslijedila je prava fešta uz pjesmu "Ples i šampanjac", koja je potrajala do sitnih sati.

Barbara i Filip zajednički život započeli su u Splitu, gdje se on, zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini, preselio iz Beograda.

"Pa ne buni se, stvarno mu je super. Nema nikakvih komentara. Ima ekipu, ide na plaže, izlazi – snašao se dobro."

Nogometaš Antoni Kaliki i modna dizajnerica Ivona Glavaš upoznali su se još 2019., no prava je ljubav došla nekoliko godina kasnije. U bračnu luku uplovili su u svojoj župnoj crkvi u Splitu, a intimnu ceremoniju nastavili su sa obitelji, prijateljima i uzvanicima. Datum vjenčanja bio je pomno odabran i prilagođen nogometnim obvezama, pa su se među gostima našla i brojna poznata imena iz svijeta sporta. Među uzvanicima bili su Ivan Rakitić sa suprugom Raquel, Domenica, Ana Čagalj i Sonja Dvornik, a mladenci su za prvi ples odabrali Grašinu pjesmu "Šta bi ja bez tebe".

Na vječnu ljubav zakleli su se i natjecatelji sedme sezone MasterChefa, Sanja i Sejanj, koji su sudbonosno "da" izrekli nakon kratke veze.

2Naravno, nisam ništa očekivao od ovoga što mi se događalo – da ću ovdje raditi, da ću pronaći ljubav svog života i da će se to dogoditi u showu, to stvarno nisam očekivao. Povezali smo se odmah čim smo počeli pričati, pronašli zajednički jezik i interese. Kemija se dogodila odmah, ali nismo se htjeli fokusirati na to. Došli smo zbog kuhanja i showa pa smo se dogovorili da pričekamo kraj pa ćemo onda vidjeti."

Različiti po karakteru i tempu, no upravo ih te razlike još više povezuju.

"Naravno da smo drugačiji. Uvijek ima nesuglasica, kao i kod svih normalnih ljudi, ali na kraju se uvijek zagrlimo, poljubimo i zajedno idemo spavati. Nikad ne idemo u svađu."

Da sve funkcionira i izvan kuhinje, imaju i jednostavan recept.

Bajkovitim vjenčanjem na Korčuli plesači Petra Eričević i Fran Žuglić okrunili su svoju ljubav krajem lipnja, nakon dvije godine veze.

"Sve je nekako prirodno teklo, sva ta romantika. U jednom trenutku samo smo znali. Ima ta neka filmska fora – ono što inače gledaš i misliš da je klišej, a onda shvatiš da se događa baš tebi."

Petra i Fran upoznali su se na plesnom festivalu, gdje su odmah kliknuli, a nekoliko mjeseci kasnije sudbonosno „da“ izrekli su ispred iste crkvice u kojoj ju je Fran i zaprosio.

"Imali smo puno trenutaka kao iz romantičnog filma. Očito romantika ovisi o pravoj osobi."

Različiti, ali savršeno usklađeni, zajedno su zaplesali u život koji ne planiraju, nego mu se prepuštaju.

"Sjediti negdje uz more na Korčuli, voziti se gliserom, piti vino… Gdje nas put odnese, dok god smo zajedno, bit će sve u redu. Nadam se djeci, a ako ih ne bude – opet ćemo zajedno navigirati kroz život."

Još jedno sudbonosno "da" izrekla je i Jema Jusić, koja se u listopadu udala za američkog časnika Iliana Ralpha.

"Predivno je, evo, još se ježim. Naša princeza, iako je princ daleko, nije toliko daleko da ne bismo svi bili zajedno. Bilo je emotivno, lokacija savršena."

Jedan od najdirljivijih trenutaka bio je onaj kada je Jema, uz pratnju oca, krenula prema svom odabraniku.

"Ja sam je doveo i predao. Emotivno je, kao i svakom ocu."

Suza radosnica nije nedostajalo ni pri odlasku.

"Sad mi opet suze idu, ali to je život."

Da život piše najljepše ljubavne priče, složili bi se i naši novopečeni bračni parovi.

