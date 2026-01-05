Franka Batelić pokazala sina Viktora, uz fotografiju je imala i poruku

Poznata pjevačica i bivša predstavnica Hrvatske na Eurosongu, Franka Batelić, na društvenim mrežama podijelila je dirljivu objavu povodom rođendana svog sina Viktora.

Pjevačica Franka Batelić raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavom posvećenom svom sinu Viktoru, koji je proslavio šesti rođendan.

Franka je u priči na Instagramu podijelila fotografiju dječaka s leđa dok u rukama drži balon u obliku nogometne lopte.

Uz fotografiju je napisala emotivnu poruku: ''Već pušemo 6. svjećicu. Sretan rođendan našem velikom dečku, grlimo te danas najjače dok nam još daš.''

Franka i njezin suprug, bivši nogometaš Vedran Ćorluka, poznati su po tome da privatni život drže podalje od javnosti, no ovakvim rijetkim trenucima često raznježe svoje pratitelje. Viktor je njihovo prvo dijete, a par ima i mlađu kćer Gretu.

