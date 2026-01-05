Naš proslavljeni košarkaš i supruga priredili feštu u američkom stilu za dolazak prinove!

Uoči dolaska prinove Kristina Zubac, supruga hrvatskog NBA košarkaša Ivice Zubca, u Beverly Hillsu je organizirala raskošnu i elegantnu proslavu u američkom stilu.

Kristina Zubac, supruga hrvatskog NBA košarkaša Ivice Zubca, u Sjedinjenim Američkim Državama organizirala je raskošno darivanje za buduće dijete, popularni baby shower, američki običaj koji se održava neposredno prije rođenja djeteta.

Elegantna proslava održana je u Beverly Hillsu, a cijeli je prostor bio uređen u nježnim, romantičnim tonovima. Dominirali su bijela i puderasto ružičasta boja, cvjetni aranžmani, dekorativne svijeće i pažljivo osmišljeni detalji, dok su na stolovima goste dočekali personalizirani tanjurići, mašne i poruke posvećene dolasku bebe.

Posebnu pažnju privukla je dekoracija s kockama koje su slagale riječ BABY, kao i natpis ''A little one worth rocking for'', koji je dodatno naglasio emotivnu atmosferu događaja.

Među uzvanicima se našla i poduzetnica Tia Jurčić, koja posljednjih godina također živi u SAD-u. Upravo je ona na svom profilu na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s raskošne proslave i otkrila djelić luksuzne atmosfere i elegantnog uređenja koje je oduševilo pratitelje.

Baby shower je protekao u toplom i intimnom ozračju, a Kristina Zubac još je jednom pokazala istančan osjećaj za estetiku i detalje.

Ivica i Kristina zajedno su od kada je košarkaš imao 18 godina, a poznato je i da je njegova supruga starija od njega četiri godine.

"Za razliku od mene, koji sam odmah znao da sam upoznao ženu svog života, Kristini je trebalo malo vremena da shvati da sam kao stvoren za nju. Najviše ju je mučila razlika u godinama, ona je tada imala 23, ja 18. Prohodali smo nakon mjesec dana dopisivanja", otkrio je košarkaš svojedobno za Gloriju.

Zaručili su se na Bahamima u veljači 2019. U kolovozu 2021. vjenčali su se u Malom Lošinju.

Vjenčanje su proslavili u prelijepoj uvali Čikat, uz 180 uzvanika, među kojima su bila i brojna poznata lica. Slavlju su prisustvovali i košarkaš Patrick Patterson, blizak prijatelj mladoženje, te Filip Kratofil, koji je imao čast biti kum. Filip je ujedno partner pjevačice Lane Jurčević, koja je također bila među gostima.

Par danas živi u Los Angelesu, a lijepa Kristina, koja je bila i finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, tamo se bavi uzgojem sportskih konja te ima svoju ergelu.

