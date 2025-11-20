Tia Jurčić u New Yorku s poznatom Hrvaticom dijeli posebne trenutke, a stiže i prinova!

Tia Jurčić uživa u New Yorku s prijateljicom Kristinom Zubac, dok sretne vijesti pristižu i s obje strane – zaruke i beba na putu.

Tia Jurčić (41), bivša supruga Marija Mamića i uspješna poduzetnica, uživa u svakodnevici preko Atlantika, a posljednjom objavom na Instagramu pokazala je koliko joj odgovara život u Americi.

Na Storyju je podijelila trenutak iz New Yorka, gdje je ispijala kavu s Kristinom Zubac, suprugom hrvatskog košarkaša Ivice Zubca. Uz zajedničku fotografiju kratko je poručila: "Najdraže mjesto za kavu."

Tia Jurčić Foto: Instagram

Njihovo prijateljstvo traje još od Tijinog dolaska u SAD, a čini se da su s vremenom postale jako bliske. Često se mogu vidjeti na zajedničkim druženjima, a njihova mala ekipa uskoro će postati bogatija jer Kristina i Ivica očekuju dijete.

Ivica i Kristina Zubac - 2 Foto: Instagram

Ivica i Kristina Zubac - 1 Foto: Instagram

Radosnu vijest par je objavio prošli tjedan, dirljivom fotografijom koja je izazvala lavinu pozitivnih komentara i čestitki. U braku su od 2021., a život su si uredili u Americi, gdje Zubac igra za NBA momčad LA Clippers.

Ivica Zubac, Kristina Zubac Foto: Profimedia

Tia je nakon razvoda odlučila započeti novo poglavlje preko oceana, a u SAD-u je pronašla ne samo novi početak, već i novu ljubav u bivšoj NBA zvijezdi i analitičaru Kennyju Smithu (60), s kojim se zaručila prošlog mjeseca.

Tia Jurčić i Kenny Smith - 1 Foto: Tia Jurčić/Instagram

