Tia Jurčić u New Yorku s poznatom Hrvaticom dijeli posebne trenutke, a stiže i prinova!

Tia Jurčić uživa u New Yorku s prijateljicom Kristinom Zubac, dok sretne vijesti pristižu i s obje strane – zaruke i beba na putu.
Tia Jurčić (41), bivša supruga Marija Mamića i uspješna poduzetnica, uživa u svakodnevici preko Atlantika, a posljednjom objavom na Instagramu pokazala je koliko joj odgovara život u Americi.3 vijesti o kojima se priča ''doktor je odlučio što treba'' Doris Dragović o nedavnoj operaciji: ''Valjalo je to riješiti...'' ''Kad je on tu...''' Ćorlukina Franka podijelila preslatki trenutak tate Vedrana i njihove mezimice samozatajni jure Tko je suprug Meri Goldašić, od kojeg se razvodi?
Na Storyju je podijelila trenutak iz New Yorka, gdje je ispijala kavu s Kristinom Zubac, suprugom hrvatskog košarkaša Ivice Zubca. Uz zajedničku fotografiju kratko je poručila: "Najdraže mjesto za kavu."
Pogledaji ovo inMagazin Mejaši i Maligani snimanje spota za novi singl itekako će pamtiti: ''Znaš da ćeš biti bolestan, ali...''
Tia Jurčić Foto: Instagram
Njihovo prijateljstvo traje još od Tijinog dolaska u SAD, a čini se da su s vremenom postale jako bliske. Često se mogu vidjeti na zajedničkim druženjima, a njihova mala ekipa uskoro će postati bogatija jer Kristina i Ivica očekuju dijete.
Ivica i Kristina Zubac - 2 Foto: Instagram
Ivica i Kristina Zubac - 1 Foto: Instagram
Radosnu vijest par je objavio prošli tjedan, dirljivom fotografijom koja je izazvala lavinu pozitivnih komentara i čestitki. U braku su od 2021., a život su si uredili u Americi, gdje Zubac igra za NBA momčad LA Clippers.
Ivica Zubac, Kristina Zubac Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je Branko Ivanda, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja
Galerija 17 17 17 17 17
Tia je nakon razvoda odlučila započeti novo poglavlje preko oceana, a u SAD-u je pronašla ne samo novi početak, već i novu ljubav u bivšoj NBA zvijezdi i analitičaru Kennyju Smithu (60), s kojim se zaručila prošlog mjeseca.
Tia Jurčić i Kenny Smith - 1 Foto: Tia Jurčić/Instagram
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Braco iz Kumova pojavom na kazališnoj dasci potaknuo najpozitivnije reakcije
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet
Pogledaji ovo Celebrity Laura Gnjatović javila se uživo prije finala i pokazala kako teku zadnje pripreme!