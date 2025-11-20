Mejaši i Maligani snimanje spota za novi singl itekako će pamtiti: ''Znaš da ćeš biti bolestan, ali...''

Kad Mejaši i Maligani udruže snage, rezultat je samo jedan – dobra pjesma i još bolja priča iza nje. Kako je nastala ''Konobari i svirači'', tko će pamtiti snimanje spota po ledenoj Dravi i tko je Maliganima najveća potpora? Sve zna naš mali od fešte Dino Stošić.

Popularni Mejaši udružili su snage s Maliganima i, naravno, završili tamo gdje nastaju najbolje ideje. A jedan Maligan posebno se pronašao u novoj pjesmi ''Konobari i svirači''.

''Nije tajna da se kaže da se u kafani dogovaraju poslovi. U kafani možeš sresti od keramičara do direktora, svatko ima potrebu barem jednom otići malo popiti ono i ispustiti dušu, kak se kaže, i to je najbolja stvar. Inspiracija se događa, događaju se poslovi, prijateljstva… Tako da, treba ići u kafanu dok ne dobiješ dijete, onda to malo stopiraš'', kaže Edo Drakulić.

''Konobario sam jako dugo, pjesma ima jedan prizvuk mojem prijašnjem životu i mogu reći da mi odgovara'', govori Vjekoslav Geček.

Spot za pjesmu snimali su na rijeci Dravi, a to će posebno pamtiti Edo iz Mejaša.

''Morali smo biti bosi jedno tri sata u ledenoj Dravi i sam sebi obećam prije samog spota: ‘Pa nemoj više budalu raditi od sebe.’ I mislim si: ‘Znaš da buš bolestan poslije i nema šanse da to dobro prođe.’ I reko: ‘Ma ajde, radi ekipe, radi dobrog spota, radi svega pretrpiš.’ I sad smo popili rundu antibiotika i sad smo tu s vama.''

Maligani imaju provjeren ritual prije nastupa, a tajna je u njihovu imenu.

''Samo naše ime Maligani podrazumijeva da je tu uvijek neka kapljica nečega, pa potvrdit će sve naše kolege. Tak da, uvijek je ona za hrabrost jedna prije toga, jedna, dvije…'' kaže Toni Špoljarić.

''Uvijek se izađe na pozornicu s dozom maligana, tako da je to dobar ritual'', dodaje Geček.

Ovi veseljaci ne staju ni kad siđu s pozornice, pa zabava često potraje do sitnih sati.

''Baš se volimo družiti, to je maliganska atmosfera uvijek. S nama je sa strane… Nosimo u bunkeru gitaru, tak da i poslije koncerta znamo u apartmanu, gdje već odsjednemo, zasvirati za sebe…'' otkriva Toni.

Nema tko nije znao ove stihove prije 12 godina…

„A u zoru Zorica me budi, hopa-cupa cijelu noć je bilo…“

…a Mejaši priznaju da su imali mali problem kad je pjesma izašla.

''Kad se ‘Zorica’ stvarala, bilo je podijeljenih mišljenja, tu se bend skoro raspao, ali smo uspjeli nekako naći zajedničko rješenje i upustili se u tu avanturu. Naravno, kad je pjesma izašla van, trebalo je nekakvih mjesec dana, već su počele žene na blagajni pričati: ‘Jesi čula onu pjesmu…’ Mi smo imali problem kad je ta pjesma izašla – ljudi su znali pjesmu, a nisu znali bend'', kaže Nikola Bosilj.

A najveći vjetar u leđa Maliganima su njihove supruge.

''Ja mogu reći da, da nemamo takvu potporu njih, ne bi to ni funkcioniralo na taj način. Sigurno ne bi. Jer ja vjerujem da puno bendova postoji, nažalost, gdje ne bi bilo baš tolerancije za takve izlaske i, ne znam, da nas nema par dana doma. Ali mislim da su znale za koga se udaju i u kojem smjeru to sve bude išlo, tako da stvarno velika podrška i hvala im na tome.''

S Mejašima i Maliganima jedno je sigurno – dobra zabava i još bolja svirka idu ruku pod ruku. A ''Konobari i svirači'' samo su početak njihove vesele priče.

Galerija 25 25 25 25 25

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 inMagazin Ministar poljoprivrede ugostio je ekipu IN magazina te otkrio kako se snalazi u vinogradu i s troje djece

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Jessica Alba pokazala kako izgleda bez trunke šminke: "Ovo nismo očekivali!"