Željko Samardžić ispunio želju supruzi Maji i skinuo 14 kilograma: ''Mogu si sam svezati cipele''

Legendarni Duško Lokin i Željko Samardžić snimili videospot za svoj duet ''Maestral''. Iako zajedno imaju 152 godine, ovaj dvojac koji uživa u ulozi djeda, odnosno pradjeda, je u odličnoj glazbenoj i fizičkoj formi. Kako je Samardžić smršavio 14 kilograma, kojim se poslom Lokin bavio u mladosti i kojem neprežaljenom prijatelju je stari lav posvetio novu pjesmu otkrili su našem Gordanu Vasilju za IN magazin.

''Ja sam osnovnu školu završio u Zadru i gdje god se okrenem, gdje god pođem, sve me podsjeća prvo na mog pokojnog oca i na moju majku jer sam tu dosta provodio vremena s njima. I moram ti reći kad god negdje sretnem nekoga iz Zadra ja ga držim za gušu jedno pola sata da mu ispričam svoje djetinjstvo i mladost.'', govori nam Željko Samardžić.

A zadarska veza spojila je Željka Samardžića s Duškom Lokinom - dvojica glazbenih veterana ovih dana su u Donatovu gradu, u režiji Željka Petreša, snimila videospot za svoj duet 'Maestral'.

''Na prvu smo kliknuli, što se kaže, stari Zadrani, zadarska dica. Željko je rekao samo jednu rečenicu 'drago mi je, pošalji mi pismu i ako mi se svidi, snimamo.' I ja sam mu poslao pjesmu i on je samo odgovorio odlično i emotikon mišića.'', ispričao nam je Duško Lokin.

''Ja sam odrastao uz Duška Lokina, uz Đanija Maršana. Prva pjesma koju sam zasvirao u Glazbenoj školi u Mostaru '70-ih godina uz klavir bila je 'Dođi, srce te treba' Duška Lokina i ''Sjeti se, sjeti'' Đanija Maršana. I ja ga persiram, kaže on 'nemoj mi molim te persirati'., prisjetio se Željko.

''U svakom slučaju mi je zadovoljstvo. Nas dva zajedno imamo mnogo godina, mislim oko 152, ali to je suština, trebamo ostaviti mladima nekakav trag.'', dodao je Željko.

Iako je Duško navršio 82, a Željko 70, obojica su u odličnoj kondiciji.

''Trčim, malo jedem, ali jedem dovoljno. To je moja izreka, malo, ali dovoljno i kvalitetno. Ja ne večeram nikad.'', otkriva nam Duško.

A stari lav je zbog supruge Maje, s kojom je u braku 48 godina, smršavio čak 14 kilograma.

''Kaže 'još bih imala jednu želju kad bi mi je ostvario.' Ja kažem ajde, reci šta je? Kaže 'kad bi se potrudio malo da smršaviš.' Ja joj naravno nisam obećao, ali sam sa 102 kilograma došao na 88 zahvaljujući tome što sam uveo red. Jednom dnevno jedem oko 17 sati, to već traje nekoliko mjeseci i dobro se osjećam, mogu sam sebi svezati cipele.'', priča Željko.

Mostarac s beogradskom adresom će za Valentinovo održati koncert na Višnjiku, koji neće propustiti ni zadarski Tom Jones.

''Ja sve dok budem tražen ja ću ići jer je meni zadovoljstvo kad se popenjem na binu kao da mi netko injekciju daje, ništa me ne boli. Jednostavno mi je lijepo. Poslije svakog koncerta ja ne mogu zaspati do jutra jer su mi srce i duša ispunjeni. To nema nikakve veze s materijalnim, vjerujte mi.'', govori Željko.

''Dobro, malo i to. Moramo živjeti, ne možemo od zraka (smijeh), jel tako?'' Ja još uvijek skačem i ništa me ne boli kasnije. Stvarno kad dođem na onu binu odjednom kao da neki vrag uđe u mene, drugi sam čovjek.'', složio se Duško.

Osim u koncertima, dvojica glazbenika najviše uživaju u ulozi djeda, odnosno pradjeda.

''Dvoje praunuka, baš sam se pohvalio. On meni s unucima, ja njemu s praunucima.'', priča ponosni Lokin.

''Ja mu kažem 'ja se nadam da ću i ja to doživjeti, divim ti se svaka čast'. To je za veliko poštovanje.'', kaže Željko.

Osim pomorske, vojničke, pjevačke i menadžerske karijere, Lokin se može pohvaliti i karijerom modela.

''Da, bio sam fotomodel (smijeh). Ovo ću prvi put reći bio sam fotomodel za umjetničku fotografiju, da ne idem u detalje, ali sam bio model za kupaće gaćice i kravate. Nikad nisam nosio kravate ni sada'', smije se Lokin.

A 11 godina nakon smrti Kemala Montena, Samardžić će objaviti pjesmu posvećenu svojem velikom prijatelju.

''Sazrelo je vrijeme za tu pjesmu koja se zove 'Dobri moj Kemale'. Mislim da će se to svima svidjeti, jedna prelijepa pjesma, koja je za mene posebna i emotivna jer smo zaista bili odlični.'', otkrio nam je Željko.

Ne sumnjamo da će pjesma u čast neprežaljenom Kemi zasigurno pronaći svoj put do srca publike.

