Znate li tko je on? Izgleda potpuno drugačije od jezive uloge u globalnom fenomenu

Jamie Campbell Bower, koji ima 37 godina, snimljen je u ležernom izdanju, daleko od jezivog Vecne, kojeg je utjelovio u hit-seriji.
Jamie Campbell Bower, glumac kojeg je publika zapamtila kao zlokobnog Vecnu iz serije ''Stranger Things'', ovih je dana viđen u potpuno drukčijem izdanju u New Yorku.
Stigao je na snimanje emisije ''The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'', a svojim izgledom oduševio je fanove.
Jamie Campbell Bower Foto: Profimedia
Umjesto monstruoznog kostima i sablasne šminke Jamie je nosio trendi crno-bijelu kožnu jaknu, usklađene kožne hlače, sunčane naočale i srebrne prstenove. Nasmijan i opušten, dijelio je trenutke s okupljenim obožavateljima, što je potpuna suprotnost njegovu mračnom liku iz serije.
Jamie Campbell Bower Foto: Profimedia
U intervjuu za Variety Jamie je svojedobno otkrio kako je sam proces audicije bio neobičan – nije dobio scenarij iz serije, već je glumio scene iz filmova ''Primal Fear'' i ''Hellraiser''. Tek kasnije saznao je da će igrati Henryja Creela, koji se pretvara u čudovište Vecnu.
Jamie Campbell Bower Foto: Profimedia
Priprema za ulogu bila je fizički i psihički zahtjevna.
"Dolazio bih na set već u liku, sjedio mirno u stolici za šminku i ne bih ni s kim razgovarao", objasnio je za Variety, prenosi Daily Mail.
Jamie Campbell Bower u seriji ''Stranger Things'' Foto: Profimedia
Što kažete na završetak serije, koji je oborio rekorde pop-kulture? Fanovi i kritičari imaju podijeljena mišljenja.
Koliko će zvijezde globalnog hita "Stranger Things" zaraditi od posljednje sezone?
