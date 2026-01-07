Slavlje u Livakovićevu domu: Lijepa supruga našeg reprezentativca sve je otkrila fotkama

Helena i Dominik Livaković pokazali su kako su u obiteljskom okruženju proslavili poseban dan u svojoj obitelji.

Dominik Livaković i njegova supruga Helena ovih su dana obilježili važan obiteljski trenutak – njihov sin Joakim napunio je dvije godine.

Lijepa supruga našeg nogometnog reprezentativca podijelila je nekoliko prizora sa slavlja na društvenim mrežama i raznježila svoje pratitelje.

Helena Livaković Foto: Instagram

Naime, pokazala je veselu rođendansku atmosferu prepunu balona u plavim, zlatnim i narančastim tonovima, uz dekoracije s motivima kamiona i građevinskih strojeva.

Posebnu pozornost privukla je tematska torta ukrašena imenom Joakim, minibagerima i prometnim znakovima, sa zapaljenim svjećicama na vrhu.

''Joakim slavi drugi rođendan. Moj veliki dečko'', napisala je ponosno uz fotke.

Helena Livaković Foto: Instagram

Inače, par osim sinčića ima i kćer Kaju. Nedavno su pokazali kako izgleda blagdanska čarolija u njihovu domu. Više o tome pisali smo OVDJE.

Dominik i Helena Livaković Foto: Instagram

