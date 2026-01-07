Slavlje u Livakovićevu domu: Lijepa supruga našeg reprezentativca sve je otkrila fotkama

Helena i Dominik Livaković pokazali su kako su u obiteljskom okruženju proslavili poseban dan u svojoj obitelji.
Lijepa supruga našeg nogometnog reprezentativca podijelila je nekoliko prizora sa slavlja na društvenim mrežama i raznježila svoje pratitelje.
Helena Livaković Foto: Instagram
Naime, pokazala je veselu rođendansku atmosferu prepunu balona u plavim, zlatnim i narančastim tonovima, uz dekoracije s motivima kamiona i građevinskih strojeva.
Posebnu pozornost privukla je tematska torta ukrašena imenom Joakim, minibagerima i prometnim znakovima, sa zapaljenim svjećicama na vrhu.
''Joakim slavi drugi rođendan. Moj veliki dečko'', napisala je ponosno uz fotke.
Helena Livaković Foto: Instagram
Inače, par osim sinčića ima i kćer Kaju. Nedavno su pokazali kako izgleda blagdanska čarolija u njihovu domu. Više o tome pisali smo OVDJE.
Dominik i Helena Livaković Foto: Instagram
