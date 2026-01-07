Mala promjena, veliki efekt: Zvijezda serije Nove TV pokazala novi imidž

Martina Stjepanović Meter u 2026. godinu ušla je s novom frizurom, koja savršeno naglašava njezinu eleganciju i prirodnu ljepotu.

Glumica Martina Stjepanović Meter ušla je u 2026. godinu sa stilskom promjenom koja nije prošla nezapaženo.

Na društvenim mrežama pokazala je novu frizuru – osvježeni look sa šiškama i naglašenim pramenovima koji joj savršeno uokviruju lice.

''2026. počela odmah s promjenama, pale su šiške i pramenovi'', poručila je glumica uz fotografiju.

Martina Stjepanović Meter - 1 Foto: Instagram

Poznata po svojoj svestranosti i šarmu, Martina je tijekom godina gradila zavidnu glumačku karijeru. Rođena je 1990. u Vinkovcima, a nakon Umjetničke akademije u Osijeku i suradnji s kazalištima diljem Hrvatske postala je prepoznatljivo lice domaće televizije.

Martina Stjepanović Meter - 3 Foto: Instagram

Martina Stjepanović Meter - 5 Foto: Instagram

Publici je ostala u sjećanju zahvaljujući nizom zapaženih uloga u popularnim serijama poput ''Čista ljubav'', ''Na granici'', ''Drugo ime ljubavi'' i ''Dar mar''.

Martina Stjepanović Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Trenutačno je gledamo u seriji ''U dobru i zlu'' na Novoj TV, u kojoj tumači lik Zrinke Oreb – kompleksne i intrigantne žene čija priča donosi brojne emotivne i dramatične trenutke. Uloga joj je donijela nove izazove, a već uoči emitiranja Martina je priznala da je lik vrlo zanimljiv te joj pruža priliku da pokaže svoj glumački raspon.

Martina Stjepanović - 2 Foto: Nova TV

Uz to što osvaja svojim talentom, publiku često inspirira i svojim modnim i beauty izborima, a nova frizura samo je još jedan detalj koji potvrđuje da 2026. godina za Martinu znači – novo i uzbudljivo poglavlje.

