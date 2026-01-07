Kći Tomislava Ivčića na poseban dan podijelila dosad neviđenu fotku s ocem

Tomislav Ivčić rođen je 6. siječnja, a da je živ, ovih bi dana proslavio 73. rođendan.

Kći legendarnog glazbenika Tomislava Ivčića, Izabela Vrtar, na dirljiv je način obilježila dan kada bi njezin otac proslavio 73. rođendan.

Naime, na svom profilu na Instagramu objavila je dosad neviđenu crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira s ocem.

''Uvijek si tu. Tata'', napisala je kratko te dodala emotikon crvenog srca.

U komentarima su se nizale poruke podrške, ljubavi i tuge za glazbenikom koji je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj glazbenoj sceni.

''Najdraži naš Tomislav Ivčić! Nikada te nećemo zaboraviti! Sve tvoje pjesme sam od uvijek obožavala i danas ih uvijek sa radošću slušam!'', ''Najdraža tatina'', ''Najdraži pjevač. Ljubav prema njegovim pjesmama prenijela mi je mama, a ja ih prenosim svojoj djeci. Tomislav živi u nama vječno'', ''Nikad prežaljen, živi u svojim pjesmama koje će se slušati generacijama'', dio je komentara ispod njezine objave.

Podsjetimo, Tomislav Ivčić poginuo je 4. ožujka 1993. godine u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu, a Izabela je tada imala samo 13 godina. Izabela je 2023. godine za naš IN magazin pričala o najdražoj uspomeni na oca, a više o tome saznajte OVDJE.

