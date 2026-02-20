Ma što je ovo obukla?! Nitko se dosad nije usudio napraviti ovo što je napravila ona

Tokischa je luksuznu arhivsku haljinu pretvorila u najkomentiraniji look večeri .

Dominikanska pjevačica Tokischa pobrinula se za najšokantniji trenutak večeri na dodjeli nagrada Premio Lo Nuestro 2026 u Miamiju. Dok su mnoge zvijezde igrale na sigurno, ona je pokazala da ne priznaje modne granice.

Za izlazak na prestižni tepih odabrala je luksuznu bijelu arhivsku kreaciju modne kuće Vivienne Westwood, no kombinaciju je podigla na posve novu razinu – jednu je dojku ostavila potpuno otkrivenu, dok je bradavicu prekrila upečatljivim srebrnim nakitom u obliku mača.

Tokischa Foto: Profimedia

Na njezinu tijelu jasno su se isticale brojne tetovaže koje su dodatno naglasile njezin odvažan i nekonvencionalan modni izričaj.

Tokischa Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Dobio dijete s drugom, ispričao se supruzi pa sad s njom čeka peto dijete

Odvažna modna poruka odmah je zasjenila sve ostalo na događaju, uključujući i nominacije koje je te večeri dobila u nekoliko kategorija.

Tokischa Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Bivša kraljevska snaha u teškom je stanju? Novi dokumenti potpuno su je uzdrmali

Rođena 1996. kao Tokischa Altagracia Peralta, danas je jedna od najzvučnijih zvijezda latino scene. Suradnje s Madonnom, J Balvinom i Rosalíom učvrstile su njezin status globalne glazbene senzacije.

No, bez obzira na glazbene uspjehe, čini se da će se o njezinom ovogodišnjem pojavljivanju na Premio Lo Nuestro još dugo pričati – i to ponajprije zbog hrabre modne odluke koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Kako Cindy Crawford sa 60 izgleda isto kao u zlatnim danima? Godinama je vjerna istim ritualima

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Na tijelu srpskog miljenika ocrtava se svaki mišić, njegove godine teško biste pogodili

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koja žestoka rutina stoji iza brutalne figure ove ljepotice u šestom desetljeću?