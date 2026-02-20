Ma što je ovo obukla?! Nitko se dosad nije usudio napraviti ovo što je napravila ona

Tokischa je luksuznu arhivsku haljinu pretvorila u najkomentiraniji look večeri .
Za izlazak na prestižni tepih odabrala je luksuznu bijelu arhivsku kreaciju modne kuće Vivienne Westwood, no kombinaciju je podigla na posve novu razinu – jednu je dojku ostavila potpuno otkrivenu, dok je bradavicu prekrila upečatljivim srebrnim nakitom u obliku mača.
Tokischa Foto: Profimedia
Na njezinu tijelu jasno su se isticale brojne tetovaže koje su dodatno naglasile njezin odvažan i nekonvencionalan modni izričaj.
Tokischa Foto: Profimedia
Odvažna modna poruka odmah je zasjenila sve ostalo na događaju, uključujući i nominacije koje je te večeri dobila u nekoliko kategorija.
Tokischa Foto: Profimedia
Rođena 1996. kao Tokischa Altagracia Peralta, danas je jedna od najzvučnijih zvijezda latino scene. Suradnje s Madonnom, J Balvinom i Rosalíom učvrstile su njezin status globalne glazbene senzacije.
No, bez obzira na glazbene uspjehe, čini se da će se o njezinom ovogodišnjem pojavljivanju na Premio Lo Nuestro još dugo pričati – i to ponajprije zbog hrabre modne odluke koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
