Zvijezda serije "Tajne prošlosti'' ekskluzivno pred kamerama IN magazina!

Na početku emisije odlazimo u Istanbul. Donosimo vam ekskluzivni intervju s turskim glumcem Muratom Yildrimom. Sve o ulozi u seriji "Tajne prošlosti", ali i nepoznate detalje iz svog privatnog života podijelio je s našom Julijom Bačić Barać za IN magazin. Priznao nam je i kako slobodno vrijeme najviše voli provoditi s kćerkicom, ali i da ga posebno zanimaju utakmice kad igraju Turska i Hrvatska.

Jedan od najpopularnijih turskih glumaca Murat Yildrim glavna je zvijezda serije "Tajne prošlosti" u kojoj od siječnja uživaju i gledatelji Nove TV. Ova je serija vrlo brzo doživjela međunarodni uspjeh – gleda se u više od 20 država.

''Meni kao glumcu je super kad nas ljudi različitih nacija i vjera slušaju i kad uvide kako govorimo istim jezikom, a to je jezik umjetnosti i osjećaja'', govori.

U seriji "Tajne prošlosti" glumi Serhata, uspješnog poslovnog čovjeka koji se suočava se s bolnom zagonetkom vlastitog braka i sumnjama koje ugrožavaju njegovu obitelj.

''Serhat je osoba koja pridaje velik značaj ljubavi i obiteljskim vrijednostima. Radišan je i iskren, što je u današnje vrijeme najvažnije'', kaže.

Serhat saznaje da njegova supruga Berrak već godinama skriva veliku tajnu. Ima još jedno dijete i upravo zbog ozbljinosti radnje serije i za Murata mnogi misle kako je i privatno vrlo ozbiljan.

''Jako sam ozbiljan čovjek (kroz smijeh). Ma ne, to je samo stvar uloge. Ponašam se u skladu s onim gdje se nalazim. Volim se zabavljati s prijateljima i šaliti se, a moja žena, Miraj i ja također se i kod kuće dobro zabavljamo. Ozbiljan sam kad trebam biti. Vjerojatno me tako percipirate zbog mojih uloga, ali u

privatnom sam životu drukčiji'', govori.

U seriji je otac dviju djevojčica, a u stvarnom životu otac je malene Miray koju je dobio sa suprugom, bivšom Miss Maroka, Iman Elbani.

''Moja kći ima tri godine, a djevojčice u seriji 12 i 13 godina. To je velika razlika, zapravo više one meni pomažu za budući odgoj moje kćeri. To su teške godine za jednog tatu, ne znam kako će biti kad stignu. Žena i ja se ptamo kakva će Miraj biti u tim godinama''.

Kćerkica mu nerijetko pravi društvo i na setu serije.

''Naviknula se na set. Sjedi pored redatelja i zašuti kad se upali crvena lampica,

a počne govoriti kad se upali zelena. Naviknula se, ali… Vjerojatno i vi sami ovo znate, uvjeti snimanja serija su teški jer ste daleko od obitelji. Snimamo 5 ili 6 dana u tjednu, a to vrijedi i za druge serije. Ako je ona u vrtiću ta 2 dana kad sam ja slobodan, jedva se vidimo i nije lako, zato je i dovodimo ovamo'', priča nam.

Murat će u travnju proslaviti 47. rođendan, u slobodno vrijeme najviše se opušta u igri s kćerkicom, ali i gledajući nogomet. Prati tako i uspjehe naše reprezentacije.

''Utakmice između Turske i Hrvatske je uvijek zanimljivo gledati. Otprilike je izbalansirano jer katkad pobijedi Hrvatska, katkad mi ili bude izjednačeno. Dobre su to utakmice, pamtim ih''.

A pamti i večeru s našim bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem.

''Vaš predsjednik g. Josipović bio je došao ovamo sa ženom. Organizirana je svečana večera na koju smo bili pozvani i ja i Tuba Bujukustun. Ja sam se odazvao i upoznao se s njim, pozvao me da dođem u Hrvatsku. U tom periodu nisam bio u mogućnosti, ali uskoro bih volio posjetiti Hrvatsku. Ne znam točno što, recimo Dubrovnik, ali zainteresiran sam'', otkrio nam je.

Dok ga ne sretnemo u Dubrovniku ili nekom drugom gradu, Murata gledamo od ponedjeljka do petka u seriji Tajne prošlosti na Novoj TV.

