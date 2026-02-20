Nataša Janjić prvi put otvoreno o nesigurnostima s kojima se suočila: ''Uvijek sam se skrivala...''

Natašu Janjić već godinama gledamo na sceni i pred kamerama, ali o sebi izvan uloga rijetko govori. Kakvo je bilo njezino odrastanje, što i danas pamti iz školskih dana te zašto kaže da je privatno potpuno drugačija nego što publika misli, otkrila je u razgovoru s našom Patricijom Novaković.

Glumicu publika godinama gleda kroz uloge, ali iza kamere krije se osobna priča - o odrastanju, nesigurnostima i prihvaćanju sebe. Danas Nataša Janjić otvoreno govori o stvarima o kojima se nekad šutjelo.



''Bilo je puno puta da sam osjećala pritisak što sam riđokosa, pogotovo odrastajući u Splitu gdje su svi naviknuli da su tamni zbog vremena. Slobodni izlazak na plažu, ja sam se uvijek sakrivala baš jer sam svijetla i riđokosa. Često sam bila meta zadirkivanja, što mi je kao djetetu jako smetalo. Zapravo ne znam u kojem trenutku sam to nekako prerasla i čak me to na neku foru ojačalo'', priča nam glumica.

Danas joj je prepoznatljivost donijela upravo ono po čemu se kao djevojčica izdvajala. Riđa kosa i pjegice nekad su bile razlog zadirkivanja, a danas su joj zaštitni znak.



''Zvali su me beke, zvali su me mrkvica, zvali su me ruzina, i to mi je jako smetalo. S druge strane bila sam omiljena u društvu, i na neki način kolovođa, nekako sam to kompenzirala, nije me to ugrožavalo, u tom društvenom smislu, nisam se osjećala usamljeno ili nevoljeno'', priča nam.

Javni posao često stvara sliku o osobi, a Nataša otkriva koliko se ta slika razlikuje od stvarnosti.



''Nisam introvert, dapače veliki sam extrovert, možda s time ponekad i kompenziram neku nesigurnost. S godinama primjećujem da ne moram biti uvijek pristuna, najglasnija, ili voditi teme, nekako sam se u tom smislu primirila, ali ne mislim da će ikad od mene postati jedan solidni introvert. Ne volim ovaj javni segment, ali evo kao što ste mogli i čuti prije ovog intervjua, baš osjećam neko uzbuđenje kad moram govoriti javno. Nisam privatno ona koja voli javno istupati'', kaže.

Danas joj je najvažnija uloga ona izvan reflektora. A s djecom, kaže, pokušava graditi vrijednosti koje ne dolaze s popularnošću nego od kuće.



''Ono što volimo je putovati i jako sam zadovoljna kako se ta djeca ponašaju i upijaju, jako su Japanom oduševljeni, pamte i naš Zanzibar....,i to mi je divno da se sjete tih stvari, i da nose neko sjećanje, i da vide razlike koje ih čine poniznima i inkluzivnima'', govori Nataša.

Djeca su joj, kaže, najveća radost, ali i najveća odgovornost. No na koga su?

''Miješani su, Kaja je možda više na tatu fizički, karaktero temperamentom na mene, Toni je poseban, on je drugačiji od svih nas, smiren je i sanjarski tip, slatki su, što su veći to su zabavniji''.

U našem razgovoru otkrila je i da priprema novi projekt o kojem dosad nije javno govorila.

''Jako se veselim, riječ je o jednoj sudskoj, napetoj drami, trileru, koja je nama bliskija iz tih serija.. a ovdje što je zanimljivo je tema žena i seksualnog nasilja, što je tema koja nažalost nikad ne prestaje biti aktualna, ta autorica je prvi puta kada se izvela promijenila neke zakone vezano za seksualno nasilje.

Nakon godina pred publikom, priznaje da joj je danas najvažnije ono što se događa kad se svjetla ugase - mir, obitelj i svakodnevica. Jer iza svake uloge, na kraju dana, ostaje samo Nataša.

