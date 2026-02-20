Evo gdje su se pojavili Charles i Camilla dok skandal potresa njihovu obitelj

Dok je Andrew Mountbatten-Windsor u pritvoru zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti, kralj Charles i kraljica Camilla nastavili su s javnim obvezama na Tjednu mode u Londonu i poručili da zakon mora "učiniti svoje".

Dok britansku kraljevsku obitelj potresa uhićenje Andrewa Mountbatten-Windsora jer je kao državni dužnosnik odavao povjerljive tajne notornom pedofilu i trgovcu ljudima Jeffreyju Epsteinu, kraljica Camilla i kralj Charles pojavili su se u javnosti na događanjima u sklopu Tjedna mode u Londonu ne pokazujući vidljive znakove uznemirenosti.

Camilla je u palači St James bila domaćin primanja povodom početka London Fashion Weeka, gdje se fotografirala s legendarnom modnom urednicom Annom Wintour.

Kraljica Camilla - 1 Foto: Profimedia

Kraljica Camilla - 3 Foto: Profimedia

Kraljica je zablistala u elegantnoj crnoj kombinaciji, dok je Wintour iznenadila pojavivši se bez svojih prepoznatljivih velikih sunčanih naočala. Nešto kasnije iste večeri 78-godišnja Camilla prisustvovala je koncertu u dvorani Sinfonia Smith Square te se susrela s izvođačima.

Kraljica Camilla - 2 Foto: Profimedia

Samo nekoliko sati ranije Andrew, osmi u redu za britansko prijestolje, uhićen je na svoj 66. rođendan pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti. Policija Thames Valleyja potvrdila je privođenje muškarca u šezdesetim godinama u Norfolku te da su pretražene nekretnine u Sandringhamu i Windsoru, uključujući Wood Farm i Royal Lodge, gdje je Andrew živio više od dva desetljeća.

Kralj Charles kasnije je viđen u prvom redu modne revije britansko-nigerijske dizajnerice Tolu Coker, gdje je razgovarao i smijao se sa Stellom McCartney. Iako su mu novinari dobacivali pitanja o bratovu uhićenju, monarh nije davao izjave, zadržao je smiren i suzdržan nastup.

Kralj Charles III. - 4 Foto: Profimedia

Kralj Charles III. - 1 Foto: Profimedia

Kralj Charles III. - 2 Foto: Profimedia

U službenom priopćenju Charles je poručio da zakon mora učiniti svoje te izrazio najdublju zabrinutost naglašavajući da će kraljevska obitelj pružiti punu i bezrezervnu podršku i suradnju nadležnim tijelima. Britanski mediji pišu i da princ William i Kate Middleton podupiru kraljevu izjavu.

Istraga se odnosi na Andrewovo djelovanje dok je bio britanski trgovinski izaslanik, a navodi se da su e-mailovi iz dokumentacije iz Epsteinova slučaja potaknule dodatna pitanja o mogućem dijeljenju povjerljivih informacija.

Kralj Charles - izjava Foto: Instagram Screenshot

Kraljevski izvori opisuju situaciju kao neviđenu krizu za monarhiju, a analitičari upozoravaju da bi posljedice mogle biti dugotrajne i da će slučaj odjeknuti i izvan granica same obitelji.

Andrew Mountbatten Windsor i kralj Charles Foto: Profimedia

Andrew Mountbatten-Windsor, kralj Charles III Foto: Afp

U međuvremenu, pozornost javnosti usmjerena je i na Andrewovu bivšu suprugu Sarah Ferguson, koja se povukla iz javnosti, dok se njezine kćeri, princeze Beatrice i Eugenie, navodno nose s velikim pritiskom i nelagodom zbog sve dubljeg skandala.

Unatoč ozbiljnosti situacije, kralj i kraljica nastavili su s javnim obvezama šaljući poruku stabilnosti u trenutku kada se britanska monarhija suočava s jednim od najvećih izazova posljednjih desetljeća.

Može li britanska monarhija preživjeti taj skandal, više čitajte OVDJE.

Iako je pušten nakon 11 sati boravka u pritvoru, Andrew se suočava s doživotnom kaznom. Više o tome pročitajte OVDJE.

