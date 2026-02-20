Kolege se dirljivim porukama opraštaju od zvijezde serije koju su Hrvati obožavali

Brojne slavne osobe, uključujući Ashtona Kutchera, Selmu Blair i Alyssu Milano, emotivnim su se porukama oprostile od Erica Danea ističući njegovu toplinu, humor i hrabru borbu s ALS-om.

Smrt Erica Danea u 54. godini duboko je potresla Hollywood, a brojne slavne osobe i njegovi bivši kolege oprostili su se od glumca dirljivim porukama na društvenim mrežama. Zvijezda serija "Uvod u anatomiju" i "Euforija" preminula je nakon hrabre borbe s ALS-om, a vijest su u četvrtak potvrdili članovi njegove obitelji.

Među prvima se oglasio Ashton Kutcher, koji je s Daneom glumio u romantičnoj komediji "Dan zaljubljenih".

"Nedostaješ nam, prijatelju. Nastavimo borbu za pronalazak lijeka za ALS", poručio je i istaknuo koliko će Dane nedostajati njihovu društvu.

The Franklin strip fanatics fantasy football league will miss Mr. Eric Dane. We know you’ll be watching from the booth. Miss you, buddy. Let’s keep fighting the fight to solve ALS. pic.twitter.com/00TtwmQHAK — ashton kutcher (@aplusk) February 20, 2026

Selma Blair, koja se i sama bori s multiplom sklerozom, podijelila je zajednički isječak iz serije "Zoe, Duncan, Jack & Jane" te kratko napisala: "Volim te. I tvoje." Njezina poruka dobila je dodatnu težinu s obzirom na vlastitu borbu s teškom bolešću.

Posvete Ericu Daneu - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nina Dobrev, koja je s Daneom surađivala na filmu "Iskupljenje", priznala je da joj je srce slomljeno: "Bio je topao, velikodušan i strastven u onome što je radio. ALS je okrutna i nemilosrdna bolest."

Posvete Ericu Daneu - 2 Foto: Instagram Screenshot

Posvete Ericu Daneu - 3 Foto: Instagram Screenshot

Kreator serije "Euforija", Sam Levinson, istaknuo je da je rad s Daneom bio čast.

"Biti njegov prijatelj bio je dar. Neka njegova uspomena bude blagoslov", rekao je za Variety.

Eric Dane - 8 Foto: Profimedia

Eric Dane, Grey's Anatomy Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

Posebno emotivnu poruku podijelila je Alyssa Milano, njegova kolegica iz serije "Čarobnice". Prisjetila se njegova britkog humora, topline i bezuvjetne ljubavi prema obitelji.

"Ne mogu prestati vidjeti onaj sjaj u Ericovim očima neposredno prije nego što bi rekao nešto zbog čega biste ili ispljunuli piće ili preispitali cijelu svoju perspektivu", napisala je Milano prisjetivši se kako ju je nagovorio da se ošiša na pixie frizuru i probuši nos. "Također je bio sa mnom u šetnji kada smo pronašli Lucy, moju voljenu spašenu čivavu. Zvao me 'Milano', kao da je to jedini dio mog imena koji je važan."

"Kad bi govorio o svojim kćerima i Rebecci, sve bi u njemu omekšalo", napisala je i dodala kako je njezino srce uz sve koji su imali sreću zvati ga domom.

Maria Shriver također je odala počast glumcu naglašavajući njegovu hrabrost u suočavanju s dijagnozom ALS-a. Otkrila je i da je Dane planirao objaviti memoare o životu s bolešću, želeći svojoj obitelji ostaviti priču na koju će biti ponosni.

Od njega su se oprostili i Kevin McKidd, John Stamos te brojni drugi kolege, dijeleći fotografije i uspomene koje svjedoče o njegovoj profesionalnosti, duhovitosti i velikom srcu.

Eric Dane iza sebe je ostavio suprugu Rebeccu Gayheart i dvije kćeri, Billie i Georgiju, koje su, kako je obitelj istaknula, bile središte njegova svijeta. Tijekom svoje borbe s ALS-om postao je snažan zagovornik podizanja svijesti o bolesti koristeći svoj glas kako bi potaknuo istraživanja i pružio podršku drugima.

Eric Dane i Rebecca Gayheart (FOTO: Getty)

Eric Dane i Rebecca Gayheart (FOTO: Getty)

Hollywood se tako oprašta od glumca koji je obilježio televizijsku i filmsku scenu, ali i od čovjeka kojeg će, prema riječima njegovih prijatelja, pamtiti po dobroti, humoru i neizmjernoj ljubavi prema obitelji.

Dane se s ALS-om borio proteklih godinu dana. O kakvoj se bolesti radi, otkrijte OVDJE.

S kakvim se izazovima nosio, pročitajte OVDJE.

