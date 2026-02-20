Od čega je bolovao Dr. McSteamy? Nemilosrdna bolest bez lijeka ugasila je njegov život

ALS (amiotrofična lateralna skleroza) progresivna je neurodegenerativna bolest koja zahvaća motorne neurone, uzrokuje postupni gubitak kontrole nad mišićima i paralizu bez dostupnog lijeka, a od nje je bolovao i preminuli glumac Eric Dane.

Vijest o smrti glumca Erica Danea u 54. godini ponovno je u fokus javnosti stavila ALS – tešku i progresivnu neurodegenerativnu bolest s kojom se glumac javno borio posljednjih mjeseci života.

Dane, poznat po ulozi u seriji "Uvod u anatomiju" i "Euforija", otvoreno je govorio o svojoj dijagnozi, gubitku funkcije desne ruke i šake te postupnom pogoršanju pokretljivosti, čime je dodatno podigao svijest o toj rijetkoj, ali razornoj bolesti.

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

Eric Dane - 9 Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

ALS (amiotrofična lateralna skleroza) bolest je živčanog sustava koja zahvaća motorne neurone – živčane stanice u mozgu i leđnoj moždini odgovorne za kontrolu voljnih pokreta mišića. Kako bolest napreduje, ti neuroni postupno odumiru, što dovodi do slabosti mišića, gubitka kontrole nad pokretima i, u konačnici, paralize. Poznata je i kao Lou Gehrigova bolest, prema slavnom američkom bejzbolašu, kojem je dijagnosticirana 1939. godine.

Riječ je o progresivnoj bolesti, što znači da se simptomi s vremenom pogoršavaju. U početku se mogu javiti:

slabost u rukama ili nogama

poteškoće s finim motoričkim radnjama (poput zakopčavanja gumba)

grčevi i trzanje mišića

nejasan govor.

Lou Gehrig - 4 Foto: Profimedia

Lou Gehrig - 2 Foto: Profimedia

Kako bolest napreduje, dolazi do ozbiljnijeg gubitka pokretljivosti, problema s govorom i gutanjem, a u kasnijim fazama i do otežanog disanja jer slabe mišići odgovorni za rad pluća.

Dane je, prema vlastitim riječima, do lipnja izgubio funkciju desne ruke i šake, a nekoliko mjeseci kasnije koristio je invalidska kolica. U javnim istupima priznao je da mu je bolest narušila i govor, kao i svakodnevno funkcioniranje.

Eric Dane - 1 Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

Eric Dane - 3 Foto: Profimedia

Nažalost, za ALS trenutačno ne postoji lijek. Dostupne terapije mogu usporiti napredovanje bolesti i ublažiti simptome, ali ne mogu zaustaviti njezin razvoj. Prosječni životni vijek nakon dijagnoze iznosi između tri i pet godina, iako neki oboljeli žive dulje.

Upravo zato mnogi oboljeli, uključujući Danea, koriste svoju platformu kako bi potaknuli istraživanja i prikupljanje sredstava za pronalazak učinkovitijeg liječenja. Dane je surađivao s neprofitnom organizacijom I AM ALS i javno govorio o izazovima života s dijagnozom.

Eric Dane - 4 Foto: Profimedia

Eric Dane - 7 Foto: Profimedia

Osim fizičkih posljedica, ALS nosi i snažan emocionalni teret – i za oboljele i za njihove obitelji. Gubitak neovisnosti, progresivno pogoršanje stanja i svijest o težini dijagnoze predstavljaju ogroman psihološki izazov.

Glumac je u intervjuima iskreno govorio o tome kako se svakodnevno nosi s realnošću bolesti priznajući da postoje dani kada je teško ostati pozitivan. Njegova supruga Rebecca Gayheart također je isticala koliko je dijagnoza bila srceparajuća za njihovu obitelj, osobito za njihove kćeri.

Eric Dane, Grey's Anatomy Foto: Profimedia

Eric Dane, Grey's Anatomy Foto: Profimedia

Iako se ALS smatra rijetkom bolešću, svake godine tisuće ljudi diljem svijeta dobije tu dijagnozu. Javne osobe koje progovore o svojoj borbi pomažu u podizanju svijesti, poticanju istraživanja i smanjenju stigme oko teških neurodegenerativnih bolesti.

Borba Erica Danea pokazala je koliko je ALS nemilosrdna bolest, ali i koliko dostojanstva, hrabrosti i snage može imati osoba suočena s takvom dijagnozom. Njegova otvorenost i angažman ostaju podsjetnik na važnost podrške oboljelima i ulaganja u medicinska istraživanja – s nadom da će budućnost donijeti ono što danas još nedostaje: lijek.

