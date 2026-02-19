Možete li pogoditi tko je mama ovoj ljepotici? Njezina je preslika iz dana najveće slave

Sličnost sa slavnom majkom odmah upada u oči. Kći Heather Locklear mnoge je fotografijama podsjetila na glumičine najslavnije dane.

Burni život Heather Locklear, obilježen velikom slavom, ali i osobnim borbama s ovisnostima, godinama je punio medijske stupce. U najtežim trenucima, uz nju je uvijek bila njezina najveća podrška – kći Ava Sambora.

Ava je rođena 1997. godine u braku Heather Locklear i gitarista Richieja Sambore, nekadašnjeg člana slavnog benda Bon Jovi. Iako je odrasla uz slavne roditelje i pod budnim okom javnosti, odlučila je svoj život držati podalje od pretjerane medijske izloženosti.

Na Instagramu ima zaključan profil, čime jasno pokazuje da privatnost želi zadržati za sebe. Ipak, njezina majka s vremena na vrijeme podijeli zajedničke fotografije ili obiteljske trenutke, što redovito privuče pažnju javnosti.

Početkom 2024. godine Heather se javno pohvalila i sretnim vijestima – njezina kći se zaručila. Objavila je fotografije para, a brojni su tada u komentarima isticali koliko Ava nalikuje slavnoj majci, osobito po prepoznatljivoj plavoj kosi i crtama lica koje su Heather proslavile još devedesetih.

''Ona je tvoja blizanka'', ''Lijepa je kao i njezina mama'', ''Ista mama'', ''Predivna Ava'', ''Nevjerojatno koliko ti nalikuje'', dio je komentara s Instagrama, a prizore pogledajte OVDJE.

Danas 28-godišnja Ava okušala se u glumi i modelingu, no i dalje pažljivo bira koliko će otkriti javnosti. Unatoč slavnom prezimenu i medijskom interesu, čini se da je pronašla ravnotežu između obiteljskog nasljeđa i vlastite privatnosti.

