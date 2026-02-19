Romantični bijeg Bebekovih za Valentinovo, posebni detalji otkrili koliko su zaljubljeni!

Željko i Ružica Bebek proteklo Valentinovo proveli su u Veneciji, tijekom istog vikenda kada se održao karneval.

Željko Bebek i njegova supruga Ružica Valentinovo su ove godine proslavili na jednoj od najromantičnijih svjetskih destinacija – u čarobnoj Veneciji, i to u vrijeme poznatog karnevala.

Par je na društvenim mrežama podijelio niz fotografija uz kratak, ali znakovit opis: "maskenbal i naše Valentinovo".

Željko Bebek Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Željko Bebek s obitelji u Astraliji Foto: Instagram

Zaljubljeni supružnici pozirali su na mostovima i uz slikovite kanale, okruženi šarenim venecijanskim fasadama i gondolama. Ružica je za karnevalsku atmosferu dodala i razigrani detalj – rajf s bubamarama, dok su u jednoj od fotografija oboje nosili sunčane naočale i uživali u pogledu na veličanstveni Canal Grande i most Rialto. Nisu izostali ni simbolični rekviziti – maska i nazdravljanje uz piće, što je dodatno upotpunilo karnevalski ugođaj.

Romantični trenutak zabilježen je i u intimnijem ambijentu, uz čašu aperitiva i držanje za ruke, gdje je do izražaja došao i upečatljiv prsten u obliku srca – savršen detalj za Dan zaljubljenih.

Željko Bebek Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Željko Bebek s obitelji - 2 Foto: Instagram

Željko Bebek Foto: Instagram

Bebekovi su još jednom pokazali da znaju kako spojiti ljubav, putovanja i glamur, a Venecija im je ove veljače poslužila kao idealna kulisa za slavlje ljubavi – pod maskama, ali s osmijehom koji se jasno vidi.

Bebek je s Ružicom dobio dvoje djece, a iz ranijih brakova ima još dvije kćeri. U kojem odnosu je s njima, otkrijte OVDJE.

Jedno putovanje je naš pjevač čekao godinama. Više o tome pročtiajte OVDJE.

