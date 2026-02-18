Je li ovo kraj? Holivudska miljenica poručila da je spremna na veliki zaokret

Nakon nove nominacije za Oscara za film "Song Sung Blue", Kate Hudson želi napustiti imidž zvijezde romantičnih komedija i okrenuti se raznovrsnijim, ozbiljnijim glumačkim ulogama.

Jedna od najomiljenijih holivudskih slatkica Kate Hudson doživljava novu veliku prekretnicu u karijeri.

Nakon nominacije za Oscara za najbolju glumicu u biografskom glazbenom filmu "Song Sung Blue", 46-godišnja zvijezda jasno daje do znanja da želi iza sebe ostaviti imidž kraljice romantičnih komedija i okušati se u raznovrsnijim, zahtjevnijim ulogama.

Galerija 18 18 18 18 18

Kate Hudson Foto: Kate Hudson/Instagram

Kate Hudson - 7 Foto: Profimedia

Kate Hudson - 1 Foto: Afp

Iako je još početkom 2000-ih bila nominirana za Oscara za ulogu Penny Lane u filmu "Almost Famous", Hudson je tijekom godina postala sinonim za romantične komedije poput "How to Lose a Guy in 10 Days", "Bride Wars", "Something Borrowed" i "Fool’s Gold".

Sada priznaje da je često bila ukalupljena upravo u tom žanru.

"Bilo je jasno da me industrija tamo najradije zapošljava, a moj cilj bio je napraviti najbolje verzije tih filmova", rekla je, dodajući kako je s vremenom poželjela raditi nešto drugačije.

Kate Hudson u Foto: Profimedia

Kate Hudson - 3 Foto: Profimedia

Kate Hudson - 3 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je mlada hrvatska olimpijka o kojoj bruji internet nakon neobične scene sa ZOI-a?

Glumica otvoreno priznaje i da je neke projekte prihvaćala iz financijskih razloga, budući da je bila samohrana majka. Ipak, danas želi surađivati s zanimljivim redateljima i donositi hrabrije profesionalne odluke.

Film "Song Sung Blue", temeljen na istinitoj priči bračnog para koji je osnovao tribute bend posvećen Neilu Diamondu, Hudson je donio novu nominaciju za Oscara. U filmu glumi Claire Sardinu, dok njezina partnera na ekranu tumači Hugh Jackman. Zanimljivo je da oboje sami izvode sve glazbene točke u filmu. Ovaj projekt označava ozbiljniji i emocionalno zahtjevniji iskorak u njezinoj karijeri, daleko od laganog romantičnog tona po kojem je postala poznata.

Kate Hudson u Foto: Profimedia

Kate Hudson u Foto: Profimedia

Kate Hudson u Foto: Profimedia

Osim filmskih izazova, Hudson posljednjih godina razvija i glazbenu karijeru. Godine 2024. objavila je vlastiti album "Glorious", a pojavila se i kao mentorica u emisiji "The Voice".

Trenutačno glumi glavnu ulogu u Netflixovoj sportskoj komediji "Running Point", ali jasno je da joj je fokus na transformaciji karijere.

Hudson tako ulazi u novu fazu – onu u kojoj želi dokazati da je mnogo više od romantične junakinje s početka 2000-ih. Oscar nominacija mogla bi biti upravo ono što joj je trebalo za redefiniranje vlastitog mjesta u Hollywoodu.

O njezinoj karijeri više pročitajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Vatreno crveni bikini istaknuo prirodne obline kubanske ljepotice!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Zagrebačka Brazilka na najvećoj pozornici svijeta: Pogledajte vatreni kostim latino-ljepotice koja živi u Hrvatskoj

Pogledaji ovo Celebrity Filip Juričić pružio potporu za veliki prosvjed: ''Danas se to događa njima, a možda već sutra u našem dvorištu''

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda otac Leonarda DiCaprija? Nakon dugo vremena viđeni su zajedno u izlasku!