Je li ovo početak novog poglavlja? Detalj na ruci Meghan Markle svima zapeo za oko

Novi dijamantni prsten, za kojeg se procjenjuje da ima između četiri i šest karata, privukao je pažnju na ruci Meghan Markle tijekom njezinog zadnjeg javnog pojavljivanja.

Meghan Markle svakim svojim pojavljivanjem plijeni pažnju, a nedavni dolazak na košarkašku utakmicu sa suprugom princom Harryjem dao je pozornost na misteriozni dijamantni prsten koji je nosila na prstenjaku desne ruke.

Bivša glumica sjedila je uz teren s Harryjem na All Stars utakmici, a dok su pozirali kamerama, uočljiv ovalni dijamant, koji nije dio njezinog vjenčanog seta, zasjao je pod reflektorima.

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Meghan Markle - 5 Foto: Afp

Stručnjaci za nakit ističu kako nošenje upečatljivog prstena na desnoj ruci često simbolizira neovisnost, osobnu snagu i novo životno poglavlje. Prema procjenama, riječ je o dijamantu veličine između četiri i šest karata, elegantno postavljenom u klasičan okvir koji djeluje profinjeno, a ne pretenciozno.

Pogledaji ovo Celebrity Barbara Nola proživljava još jedan tužan rastanak: "Naš se svijet bolno smanjio..."

Njezin odnos prema nakitu oduvijek je bio simboličan. Njezin zaručnički prsten, koji je princ Harry dizajnirao 2017. godine, sadrži dijamant iz Bocvane i dva manja kamena iz kolekcije princeze Diane. Tijekom godina prsten je nekoliko puta redizajniran – dobio je tanji obruč, micro-pavé dijamantni prsten te dodatne izmjene oko središnjeg kamena.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Novi prsten, međutim, čini se kao zaseban komad. Posljednji put viđen je u listopadu 2025., a nagađa se da bi mogao biti osobna kupnja, a ne poklon.

Pojava novog dijamanta dolazi u trenutku kada Meghan sve više gradi vlastiti profesionalni identitet kroz projekte zaklade Archewell i Netflixove produkcije. Ako je riječ o samostalno kupljenom komadu, kako sugeriraju stručnjaci, prsten bi mogao simbolizirati upravo to – obilježavanje osobnog postignuća i novu fazu života.

Kako je iznenadila Harryja čokoladom, pogledajte OVDJE.

Proizvodi njezinog brenda navodno se besplatno dijele u sjedištu Netflixa. Više potražite OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Je li ovo kraj? Holivudska miljenica poručila da je spremna na veliki zaokret

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Vatreno crveni bikini istaknuo prirodne obline kubanske ljepotice!

Pogledaji ovo Celebrity Zdravko Mamić ponovno na estetskom zahvatu, evo što je sada napravio!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mračna tajna kultnog showa: Dokumentarac razotkrio što se događalo iza kamera