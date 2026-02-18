Kako izgledaju sinovi omiljenog šarmera koje je dobio s 33 godine mlađom ljepoticom?

Supruga Richarda Gerea podijelila je rijetke obiteljske trenutke sa sinovima Alexanderom i Jamesom.

Supruga Richarda Gerea, 33 godine mlađa Alejandra Silva, povodom Valentinova raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši rijetke obiteljske fotografije i tako pružila uvid u njihov život daleko od holivudskog sjaja.

Na jednoj od fotografija njihovi sinovi - sedmogodišnji Alexander i petogodišnji James, stoje ispred oca dok ih Richard s osmijehom grli. U središtu obiteljskog portreta Alejandra pozira okružena djecom, a njezin najstariji sin Albert, kojeg je dobila u prethodnom braku, nježno se nadvio nad majkom, naglašavajući bliskost i povezanost obitelji. (Fotografija je u objavi treća po redu)

''Sretno Valentinovo od našeg malog tima. Tako zahvalna na svojim dečkima i na suprugu - onom koji je preletio ocean da bude s nama. Beskrajno vas sve volim'', napisala je Alejandra uz rijetku obiteljsku fotografiju, na kojoj je blago zamutila lica dječaka, kako bi im očuvala privatnost.

Inače, Geer osim njih ima i 25-godišnjeg sina Homera iz braka s bivšom suprugom Carey Lowell.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, ova je objava pokazala koliko im znači obitelj i zajednički trenuci. Slavni par tako je još jednom potvrdio da im je najveća sreća upravo u mirnim, obiteljskim danima daleko od reflektora.

