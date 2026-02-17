Samo jedna želja nije se ostvarila glumačkoj legendi koja nas je zauvijek napustila

Iako je postao jedan od najpriznatijih glumaca svoje generacije, Robert Duvall tijekom svog života nije ostvario samo jednu veliku želju.

Jedan od najvećih američkih glumaca svih vremena, Robert Duvall, preminuo je 15. veljače u 95. godini života. Vijest je potvrdila njegova supruga Luciana Pedraza, s kojom je bio u braku od 2005., objavivši da je slavni glumac mirno preminuo kod kuće, okružen ljubavlju i toplinom.

Duvall je iza sebe ostavio impresivnu karijeru dugu više od sedam desetljeća, ali i zanimljiv privatni život obilježen ljubavima, brakovima, ali i činjenicom da se nikada nije ostvario kao otac.

Galerija 16 16 16 16 16

Robert Duvall - 6 Foto: Profimedia

Robert Duvall - 3 Foto: Profimedia

Iako je bio oženjen četiri puta, Robert Duvall nikada nije dobio biološku djecu unatoč tomu što je, kako je sam priznao, želio postati roditelj.

"Valjda pucam praznim mecima", bio je iskren u intervjuu za magazin Details 2007., dodajući kako je pokušavao s različitim partnericama, unutar i izvan braka, te da je razmišljao i o posvajanju, ali to se nikada nije ostvarilo.

Prema riječima bliskog izvora, Duvall nikada nije gledao na to kao na žaljenje.

Robert Duvall - 2 Foto: Profimedia

Robert Duvall - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Stela Rade otkrila koliko je koštala stijena s nastupa na Dori: "Nisam mogla vjerovati!"

"Živio je nevjerojatan život. Devedeset i pet godina bilo je dobro proživljeno. Nije da nije pokušavao – bio je zavodnik. Samo je život imao drugačije planove", naveo je izvor za Daily Mail.

Ipak, imao je priliku iskusiti obiteljski život u braku s prvom suprugom Barbarom Benjamin, koja je iz prethodnog braka imala dvije kćeri.

Njegova posljednja supruga, argentinska glumica i redateljica Luciana Pedraza, bila je više od 40 godina mlađa od njega. Par se upoznao u Argentini 1997. godine, a Duvall je kasnije ispričao simpatičnu anegdotu o njihovu susretu.

Robert Duvall - 13 Foto: Profimedia

Robert Duvall - 10 Foto: Profimedia

Robert Duvall - 7 Foto: Profimedia

"Cvjećarnica je bila zatvorena, pa sam otišao u pekarnicu. Da je cvjećarnica bila otvorena, nikada je ne bih upoznao", otkrio je jednom prilikom.

Zajedno su radili i na filmu "Assassination Tango", koji je Duvall producirao, režirao i u kojem je glumio. Bio je poznat kao strastveni ljubitelj argentinskog tanga te je čak posjedovao studio tanga u Argentini i SAD-u.

Pedraza se od supruga oprostila emotivnom porukom: "Za svijet je bio dobitnik Oscara, redatelj i pripovjedač. Za mene je bio jednostavno sve."

Robert Duvall - 11 Foto: Profimedia

Robert Duvall - 9 Foto: Profimedia

Robert Duvall - 6 Foto: Profimedia

Njegovu impresivnu životnu priču pročitajte OVDJE.

Njegov posljednju objavu pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Crni badić i figura od milijun dolara! Očaravajući prizori s plaže vječne ljepotice oduzmaju dah

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Pogledajte kako su drugoplasiranu metal grupu s Dore dočekali obitelj i prijatelji!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kći naše bivše predsjednice drži se daleko od javnosti, ali Kolinda je sad ipak otkrila jedan detalj o njoj!

Pogledaji ovo Celebrity Zapaljen automobil srpskog influencera vrijedan pola milijuna eura, sam je objavio snimku